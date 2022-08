Galaxy S23 Ultra: stesso design della fotocamera di Galaxy S22 Ultra

Le fotocamere posteriori di Galaxy S23 Ultra avranno lo stesso design visto su Galaxy S22 Ultra. A dirlo è il leaker @Universelce su Twitter, il quale spiega come il prossimo smartphone di punta del gigante coreano rispetterà la filosofia vista con l’attuale generazione.

Una voce che conferma quanto si diceva in pratica nelle settimane precedenti, quando si parlava di modifiche proprio marginali nell’ordine di 0.1-0.2mm. Adesso sembra invece che si andrà di fatto per un design praticamente identico, almeno per questa parte del dispositivo.

Samsung Galaxy S23 Ultra, la parola d’ordine è continuità?

Se questa filosofia verrà rispettata anche per il resto dello smartphone è ancora presto per dirlo: è certo che Samsung pare sia molto soddisfatta della soluzione adottata con Galaxy S22 Ultra. Ricordiamo che l’attuale device ammiraglio della compagnia è dotato di quattro fotocamere posteriori, un modulo di messa a fuoco automatico in laser che somiglia ad un quinto obiettivo e un flash LED.

La particolarità del design scelto da Samsung risiede nel fatto che ciascun sensore è praticamente separato dall’altro, anziché raggrupparlo in una sorta di “gobba”. Sul pannello posteriore troviamo infatti sei ritagli circolari indipendenti di dimensioni variabili pensati per adattarli a ciascun sensore e al flash LED.

La presentazione della famiglia di smartphone Samsung Galaxy S23 dovrebbe seguire l’iter delle precedenti generazioni: ci aspettiamo l’evento ufficiale per gennaio o febbraio del prossimo anno.

