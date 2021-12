Game Boy: un hacker ha aggiunto il Wi-Fi

Apparentemente il retrogaming potrebbe non richiamare subito alla mente l'utilizzo della connettività wireless, ma come dimostra l'operato dell'hacker di nome Sebastian Staacks le cose possono anche non stare in questo modo. Staacks, infatti, è riuscito a realizzare il primo Game Boy di sempre in grado di navigare sul Web tramite Wi-Fi, utilizzando una cartuccia da 32 KiB per la classica versione della vetusta console di casa Nintendo e un micro controller ESP8266.

Con un hack il Game Boy naviga sul Web in Wi-Fi

Quella che può essere definita come una vera e propria “impresa” è stata descritta dall'hacker in maniera estremamente accurata, esattamente passaggio dopo passaggio, in un post sul suo blog. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, alcune delle operazioni indicate da Staacks che è stato necessario compiere per portare a termine il progetto.

Ci è voluto un po', ma alla fine sono riuscito a creare la mia cartuccia per Game Boy. Con Wi-Fi! A questo punto, può solo dimostrare una semplice comunicazione in stile telnet e accedere agli articoli di Wikipedia, ma sono sicuro che ne mostrerò di più in futuro. Per ora, la parte interessante e sorprendentemente complicata è come funziona la cosa. Prima che tu perda tempo con questo articolo, dovrei probabilmente chiarire cosa può fare questa cartuccia e, forse ancora più importante, cosa non può fare. Questa è una cartuccia Game Boy di base da 32 kiB con un microcontrollore ESP8266 per aggiungere funzionalità Wi-Fi. Con questo, puoi accedere ai dati da Internet o dalla tua rete locale sul tuo Game Boy o inviare dati da esso. Poiché l'ESP8266 può eseguire molte operazioni di pre-elaborazione per il Game Boy, un client Twitter è concepibile quanto un browser Reddit.

C'è pure il video, visibile qui sotto, che illustra tutte le varie procedure eseguite.