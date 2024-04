Gaming Monitor 27", risoluzione QHD e design SUPERBO a soli 200€

La ricerca per un nuovo monitor può finire qui. Non hai trovato quello che stavi cercando? Forse non hai scoperto il mondo di KOORUI e del suo Gaming Monitor da 27″ che splende di luce propria. Bello, curato nei minimi particolari e con le caratteristiche di cui hai bisogno per un gameplay che non conosce limitazioni.

Curato nei minimi particolari è un gioiellino. Con uno sconto del 28% è ora disponibile su Amazon ad appena 209,99€. Lo sconto di ottanta euro è da prendere al volo laddove sei interessato, aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Gaming Monitor 27″ firmato KOORUI, quello che ti serve sulla scrivania

Computer con prestazioni eccellenti, monitor che deve essere di eguale qualità. Per un’esperienza suprema sai benissimo che devi fare il passo successivo ma questo non significa dover spendere per forza una quantità di soldi esagerata.

KOORUI ti dimostra che al giusto prezzo, il suo Gaming Monitor da 27 pollici regge il gioco. In tutti i senti. Design super moderno con bordi annichiliti, piede che occupa poco spazio sulla scrivania e risoluzione avanzata. Laddove tu voglia, hai a disposizione l’attacco VESA per attaccarlo al muro o ad un braccetto.

QHD come risoluzione per poter carpire ogni singolo dettaglio. Tecnologia Adaptive-Sync e risposta di 1ms con un refresh rate che arriva ai 170Hz per una fluidità naturale.

Inclinalo come vuoi, collegalo a ciò che desideri con HDMI e DisplayPort e gioca con le varie impostazioni. Il prezzo è super conveniente e le prestazioni, beh, sono di livello elevato.

Non perdere questa occasione. Collegati su Amazon e con un click fai tuo questo Gaming Monitor da 27 pollici a soli 209,99€ approfittando dello sconto di ottanta euro.

