Garante Privacy: passaporto vaccinale solo con legge

Il passaporto vaccinale deve essere oggetto di un norma di legge nazionale. Questo è il parere del Garante per la protezione dei dati personali sull’ipotesi di consentire l’accesso a luoghi e servizi pubblici e privati solo ai cittadini che dimostrano di aver fatto il vaccino contro il COVID-19. Intanto la Presidente della Commissione Europea annuncia la presentazione di un proposta legislativa per il Digital Green Pass.

La Presidente della Commissione Europa, Ursula von der Leyen, ha comunicato su Twitter che entro fine mese verrà presentata una proposta di legge per il Green Digital Pass. Si tratta di documento con il quale un cittadino dimostrerà di aver ricevuto il vaccino o di aver ottenuto un risultato negativo ai test. Il passaporto vaccinale garantirà il rispetto della privacy, consentendo una maggiore libertà di movimento in Europa e fuori per lavoro o turismo.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021