“Quando andate a fare il vaccino, il fotografo è già lì o bisogna prenotarlo?” recita uno dei tanti meme rimbalzati di recente tra le bacheche di Facebook, Instagram e Twitter, in risposta a chi dopo essersi sottoposto alla somministrazione di uno dei vaccini per COVID-19 sceglie di renderlo noto pubblicamente con un selfie o un post sui social network. Una frecciatina simpatica da chi etichetta come esibizionista la condivisione. Lo precisiamo subito: non c’è nulla di male, anzi, la pratica può essere interpretata come una presa di posizione che fa da contraltare a quelle dei negazionisti e di chi sostiene le più bislacche teorie del complotto sul tema.

Qualcuno ha intuito il potenziale della dinamica e intende sfruttarlo appieno: è il caso di una location designata dalle autorità del New Jersey alla campagna vaccinale dove è stata allestita una vera e propria selfie station, un set in cui ci si può immortalare.

Altrove vengono distribuiti sticker da esibire con orgoglio, del tutto simili a quelli ricevuti ai seggi dopo aver espresso la propria preferenza alle elezioni. A quando qualcosa di simile anche da noi?

Ancora incerti se farvi vaccinare o meno? Fate la cosa giusta, fate come il Capitano Picard.

How do we say thank you to the health workers and scientists for their sacrifice and service? Receive the vaccine as soon as one can to lessen their load and keep wearing a mask to protect fellow citizens. In my 80th year, I am grateful and hopeful for better days ahead. pic.twitter.com/emGDlnYL2E

— Patrick Stewart (@SirPatStew) January 22, 2021