Garmin rilascia aggiornamento ricco di novità per smartwatch

Quando si parla di smartwatch per il fitness, Garmin è indubbiamente uno dei marchi di riferimenti a livello internazionale. Con la sua vasta gamma di orologi ricchi di funzionalità ad hoc, il produttore statunitense offre soltanto certezze a escursionisti, ciclisti, corridori e amanti dell’attività fisica in toto. Per deliziarli ulteriormente, in queste ore ha rilasciato anche un corposo aggiornamento per una selezione di smartwatch e ciclocomputer: cosa sta arrivando, e per quali dispositivi?

Garmin rilascia importante update per alcuni device

Dal sito ufficiale si legge che Garmin ha iniziato il rilascio di questo aggiornamento software per smartwatch selezionati e alcuni GPS della linea Edge. Di quali modelli si tratta, esattamente?

epix Gen 2

serie fenix 7

serie Forerunner

serie Venu

GPS Edge 540, 840, 1040

Le novità in arrivo sono le seguenti:

Punteggio endurance : sostieni sforzi prolungati sulla base di parametri come VO2 max e carichi di allenamento. Con questa feature puoi stimare l’impatto dell’allenamento sulla resistenza.

: sostieni sforzi prolungati sulla base di parametri come VO2 max e carichi di allenamento. Con questa feature puoi stimare l’impatto dell’allenamento sulla resistenza. Punteggio corsa in salita : misura la forza e capacità delle corse su salite ripide e la resistenza su salite lunghe.

: misura la forza e capacità delle corse su salite ripide e la resistenza su salite lunghe. Mappe muscolari : le mappe vengono ampliate per gli allenamenti di forza, mostrando i gruppi muscolari che saranno coinvolti negli allenamenti HIIT, cardio e Pilates.

: le mappe vengono ampliate per gli allenamenti di forza, mostrando i gruppi muscolari che saranno coinvolti negli allenamenti HIIT, cardio e Pilates. App Allenamento : è possibile trovare e organizzare gli allenamenti rivedendone la cronologia direttamente dal dispositivo Garmin.

: è possibile trovare e organizzare gli allenamenti rivedendone la cronologia direttamente dal dispositivo Garmin. Ombreggiatura topografica rilievi : visualizzazione 3D della mappa con ombreggiatura topografica e a colori.

: visualizzazione 3D della mappa con ombreggiatura topografica e a colori. Overlay delle mappe meteo : visualizzazione mappe per precipitazioni, nuvolosità, temperatura, vento direttamente dal dispositivo Garmin.

: visualizzazione mappe per precipitazioni, nuvolosità, temperatura, vento direttamente dal dispositivo Garmin. Previsione pesca : suggerimenti su orari e giorni migliori per la pesca.

: suggerimenti su orari e giorni migliori per la pesca. Attività di gioco : con l’app Garmin GameOn i giocatori possono ricevere informazioni basate sui dati biometrici per identificare la stress zone ottimale e pianificare pause.

: con l’app Garmin GameOn i giocatori possono ricevere informazioni basate sui dati biometrici per identificare la stress zone ottimale e pianificare pause. GroupRide: crea percorsi in Garmin Connect e condividili con altri ciclisti in un gruppo tramite codice univoco, cosicché tutti seguano lo stesso percorso.

Novità molto intriganti destinate ad arrivare nel corso delle prossime giornate su tutti i device Garmin sopra citati. Il rilascio dell’aggiornamento potrebbe richiedere, nel peggiore dei casi, qualche settimana.