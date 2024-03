Garmin Venu Sq Music: l'Offerta di Primavera da mettere al polso

Oggi puoi mettere al polso lo smartwatch Garmin Venu Sq Music approfittando di uno sconto di 70 euro sul listino del produttore. Perfetto per l’attività fisica, integra funzionalità avanzate come il GPS per la geolocalizzazione, il chip NFC per i pagamenti in mobilità e il lettore musicale che si connette agli auricolari wireless. La Festa delle Offerte di Primavera è ufficialmente in corso su Amazon, con promozioni che soddisferanno ogni tipo di acquirente e per tutte le categorie, a partire dall’elettronica come in questo caso.

70€ di sconto per lo smartwatch Garmin Venu Sq Music

Tra le altre caratteristiche integrate che vale la pena segnalare c’è il sensore Pulse Ox per rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue durante il giorno e mentre stai dormendo, ovvero la quantità di ossigeno assorbita dal corpo. Inoltre, l’orologio campiona costantemente la tua frequenza cardiaca e ti avvisa se rimane troppo alta o troppo bassa quando sei a riposo. Non mancano poi gli allenamenti precaricati con esercizi di cardio, forza funzionale, yoga e pilates. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata per ulteriori informazioni.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartwatch Garmin Venu Sq Music al prezzo finale di soli 179 euro, con uno sconto di 70 euro rispetto al listino ufficiale. Le quasi 10.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce promuovono l’articolo con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio assicurata entro domani. Non perdere la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, andrà avanti fino a lunedì 25 marzo. È l’occasione giusta per trovare sconti esclusivi su amazon.it/springdealdays.