GeForce RTX 3050 in SCONTO BLACK FRIDAY su Amazon

Le offerte Black Friday di Amazon coinvolgono ogni categoria di prodotto e naturalmente non possono mancare le schede grafiche. La GeForce RTX 3050 è in sconto al suo minimo storico assoluto a soli 230,80 euro. Una grande occasione per aggiornare il tuo PC senza spendere troppo.

GeForce RTX 3050 in offerta Black Friday

Dotata di 8GB di memoria GDDR6X, questa scheda grafica offre prestazioni straordinarie per un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Con una frequenza di clock di 1807 MHz e la tecnologia PCI Express Gen 4 x 8, la RTX 3050 assicura una potenza grafica eccezionale per gestire i titoli più recenti e le applicazioni grafiche più esigenti.

Il bus a 128-bit garantisce una larghezza di banda efficiente, mentre le porte di connessione, tra cui 1x DP v 1.4a e HDMI 2.1 (Supporta 4K), consentono una connettività versatile per adattarsi a qualsiasi configurazione. Che tu stia giocando o creando contenuti, questa scheda grafica si adatta alle tue esigenze.

La MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC non è solo potente ma anche efficiente dal punto di vista energetico, garantendo una lunga durata senza compromettere le prestazioni. Grazie al design VENTUS 2X XS, il raffreddamento è ottimizzato per mantenere la scheda a temperature ideali anche durante le sessioni di gioco più intense.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta del Black Friday su Amazon. Acquista la MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC a soli 230,80 euro e scopri un nuovo livello di potenza e performance per il tuo sistema gaming.

