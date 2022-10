GeForce RTX 3060 Ti in offerta esclusiva Prime: ultime ore per l'affare

Dopo essere stata introvabile per mesi, la GeForce RTX 3060 Ti è la grande sorpresa di questa ultima giornata di sconti su Amazon per i Prime Day. La scheda grafica NVIDIA venduta in questo caso sotto marchio Gigabyte è in offerta a 509,99€, con spedizione Amazon inclusa!

Ricordati che per accedere alla promozione, che ti permette di risparmiare quasi 60 euro sul prezzo a cui si vende di solito, devi essere un abbonato Amazon Prime. Sei ancora in tempo per riscattare la tua prova gratuita ed avere accesso a tutte le offerte del giorno.

Scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti, la sorpresa del giorno tra le offerte Prime Day

Considerato il periodo di rincaro delle schede che abbiamo vissuto negli ultimi anni, riuscire ad acquistare una GeForce RTX 3060 Ti a questo prezzo è veramente un affare da non lasciarsi scappare. Le prestazioni non deludono, la qualità costruttiva è ottima e le temperature sufficientemente contenute.

Se eri in cerca di un regalo a sorpresa per questo Prime Day e sei un appassionato di videogiochi su PC, questa scheda grafica potrebbe essere l’affare che fa per te. La promozione scade questa sera alle 23.59, quindi se hai intenzione di effettuare l’acquisto ti consigliamo di sbrigarti.

GeForce RTX 3060 Ti, la aggiungi al carrello, la paghi soltanto 509,99€ e grazie alla spedizione Prime inclusa potresti riceverla a casa già domani!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.