Gemini di Google arriva sulle Pixel Buds Pro

Google ha mantenuto la sua promessa, implementando la sua AI Gemini interna per le cuffie wireless Pixel Buds Pro di prima generazione.

Qualche giorno fa, Google ha rilasciato un pratico aggiornamento della sua app web per le cuffie Pixel Buds Pro. Precedentemente disponibile solo sui Chromebook, l’app, chiamata Web Pixel Buds, è ora disponibile per gli utenti di macOS e Windows. Oggi è l’intelligenza artificiale Gemini a salire a bordo.

Gemini (e la sua versione Live) anche per Pixel Buds Pro

Lo scorso agosto, Google ha lanciato le nuove cuffie Pixel Buds Pro 2. Questa nuova generazione di auricolari wireless è stata progettata per essere utilizzata in modo più efficace, e (tra le altre cose) per comunicare con l’intelligenza artificiale del gigante americano.

Big G non è gelosa, poiché questa funzione è ora disponibile anche sui primi Pixel Buds Pro. L’AI Gemini può ora essere configurata come assistente vocale predefinito sullo smartphone abbinato, attivando il comando “Ehi Google“.

Google implementa gratuitamente la sua AI Gemini nelle cuffie Pixel Buds Pro

Gemini non solo risponde alle varie domande dell’utente, ma può anche leggere gli ultimi messaggi ricevuti su varie applicazioni (Messaggi, WhatsApp, Messenger, ecc.). Come per i Pixel Buds Pro 2, è inclusa anche la funzione Gemini Live.

Alternativa credibile all’onnipotente ChatGPT, Gemini Live è in grado di discutere con un utente in modo (quasi) naturale. Precedentemente disponibile solo in inglese, Gemini Live è ora disponibile in altre lingue, ma non ancora in Italiano. L’aggiornamento (gratuito) è attualmente in fase di distribuzione e Google ha già confermato che anche le versioni precedenti dei Pixel Buds dovrebbero beneficiare di Gemini nelle prossime settimane.