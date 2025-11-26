Gemini, arrivano le immagini interattive per approfondire i concetti

Gemini di Google sta ricevendo una funzione nuova di zecca, che gli studenti e chiunque impara visivamente apprezzeranno: le immagini interattive nelle risposte. Invece di vedere solo immagini statiche quando si fanno delle domande, ora si può cliccare su elementi delle immagini per vedere le informazioni aggiuntive.

Nuova funzione di Gemini per apprendere con le immagini interattive

Le immagini interattive permettono di interagire per scoprire più informazioni. Invece di guardare passivamente un’immagine mentre si legge una spiegazione testuale, ora si può cliccare su parti specifiche dell’immagine per approfondire dettagli, vedere etichette, o esplorare concetti correlati. È una bella idea! Per gli studenti o chiunque cerchi di capire argomenti complicati, le immagini interattive sono decisamente utili.

È più efficace che leggere lunghe spiegazioni testuali o guardare immagini statiche e fare dei collegamenti mentalmente. L’interattività guida l’apprendimento, permettendoti di esplorare al proprio ritmo e focalizzare l’attenzione su parti specifiche che non si capiscono.

Disponibilità

Il supporto delle immagini interattive su Gemini sarà distribuito gradualmente, quindi bisogna pazientare un po’. Intanto, la funzione arriva mentre Gemini si prepara a sostituire Google Assistant l’anno prossimo. Big G, infatti, ha appena annunciato ufficialmente la sua scomparsa a marzo 2026. Assistant era principalmente vocale con alcune capacità visive basilari. Gemini sta diventando molto più sofisticato nel combinare diversi tipi di media per fornire risposte migliori.

Le immagini interattive sono un esempio perfetto della capacità avanzate di Gemini, e pone l’assistente AI di Google in vantaggio rispetto ad altri chatbot come ChatGPT o Claude, che attualmente offrono principalmente risposte testuali con immagini statiche occasionali.