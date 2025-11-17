 Genitori chiedono a ChatGPT come crescere i figli... che brutta idea
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Genitori chiedono a ChatGPT come crescere i figli... che brutta idea

Sempre più genitori si rivolgono a ChatGPT per chiedere consigli su educazione e salute dei figli. Una deriva preoccupante, secondo gli esperti.
Genitori chiedono a ChatGPT come crescere i figli... che brutta idea
Business AI
Sempre più genitori si rivolgono a ChatGPT per chiedere consigli su educazione e salute dei figli. Una deriva preoccupante, secondo gli esperti.
ChatGPT

Affidare i propri figli a un chatbot AI sembra pazzesco, eppure sempre più genitori si rivolgono a ChatGPT per ricevere consigli sull’educazione dei figli, e non solo. E i risultati di questo esperimento incontrollato sono del tutto imprevedibili, nel migliore dei casi.

Genitori usano ChatGPT per crescere i figli: i rischi nascosti

I genitori chiedono a ChatGPT come gestire i problemi comportamentali o consigli medici quando i loro figli sono malati, secondo quanto riportato da USA Today. Il che coincide con uno studio del 2024, secondo il quale i genitori si fidano di ChatGPT più che dei veri professionisti della salute e ritengono affidabili le informazioni generate dal chatbot. Del resto, perché rivolgersi a un pediatra quando è possibile descrivere i sintomi a ChatGPT e ricevere una risposta in pochi secondi?…

Ma i genitori utilizzano ChatGPT anche per intrattenere i bambini, chiedendo al bot di leggere loro storie della buonanotte o di parlare con loro per ore. Una specie di babysitter virtuale che non si stanca mai.

ChatGPT è un adulatore e soffre di allucinazioni

Scaricare le responsabilità genitoriali sull’intelligenza artificiale è pericoloso perché uno dei difetti principali di ChatGPT, la sua tendenza a compiacere e assecondare, può amplificare le illusioni e provocare la perdita di contatto con la realtà. Un fenomeno già collegato a diversi suicidi, anche tra adolescenti.

ChatGPT dice quello che si vuole sentire, non necessariamente quello che si deve sapere. E quando un chatbot rafforza convinzioni sbagliate invece di metterle in discussione, le conseguenze possono essere tragiche. Senza considerare che ChatGPT, come tutti i chatbot AI, può inventare fatti di sana pianta con una tale convinzione, che è difficile non dargli credito.

I consigli degli esperti

Un pediatra ha dichiarato a USA Today che se i genitori vogliono continuare a utilizzare ChatGPT, nonostante tutti i suoi noti aspetti negativi, devono prestare la dovuta attenzione alle informazioni generate dal bot e utilizzarlo con spirito critico, data la sua propensione all’adulazione e alle risposte inventate. Inoltre, consigliano di consultare gli esperti piuttosto che limitarsi a inserire i dati in un chatbot.

Un altro aspetto di cui i genitori dovrebbero essere consapevoli è la privacy. Gli esperti avvertono che non dovrebbero inserire informazioni sensibili e personali sui propri figli e sui loro problemi di salute. Fornire informazioni riservate a un’azienda tecnologica è di per sé problematico, e i malintenzionati potrebbero anche hackerare i dati personali. Ogni volta che si confidano sintomi, comportamenti o problemi dei propri figli a ChatGPT, si sta consegnando quei dati a OpenAI. E una volta che quei dati sono lì fuori, non si possono più controllare.

In sostanza, i genitori dovrebbero procedere con cautela quando utilizzano il bot e prendere con le pinze qualsiasi informazione fornita. O meglio ancora, potrebbero provare a fare quello che hanno fatto i genitori per secoli: parlare con altri esseri umani, leggere libri scritti da esperti, consultare medici veri. Metodi vecchi e noiosi, certo, ma almeno non rischiano di rafforzare le proprie illusioni o di far credere che il bambino abbia una malattia rara quando in realtà ha solo il raffreddore.

Fonte: Futurism

Pubblicato il 17 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sora genera video per bullizzare le persone in obese

Sora genera video per bullizzare le persone in obese
Spot Microsoft dimostra quanto sia inutile Copilot (senza volerlo)

Spot Microsoft dimostra quanto sia inutile Copilot (senza volerlo)
ChatGPT smette di usare il trattino lungo, come disattivarlo

ChatGPT smette di usare il trattino lungo, come disattivarlo
Sora 2 genera ancora video protetti dal copyright

Sora 2 genera ancora video protetti dal copyright
Sora genera video per bullizzare le persone in obese

Sora genera video per bullizzare le persone in obese
Spot Microsoft dimostra quanto sia inutile Copilot (senza volerlo)

Spot Microsoft dimostra quanto sia inutile Copilot (senza volerlo)
ChatGPT smette di usare il trattino lungo, come disattivarlo

ChatGPT smette di usare il trattino lungo, come disattivarlo
Sora 2 genera ancora video protetti dal copyright

Sora 2 genera ancora video protetti dal copyright
Tiziana Foglio
Pubblicato il
17 nov 2025
Link copiato negli appunti