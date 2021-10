Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto notizie su un aumento netto delle bollette per le utenze a casa, ovvero quelle di luce e gas con rincari a doppia cifra. Così è stato riportato e l'aumento ci sarà anche se calmierato direttamente dallo stato italiano con l'utilizzo di alcuni fondi pubblici.

Non tutti però saranno “travolti” da questo rincaro. Chi ha sottoscritto una nuova offerta luce e gas vincolata, continuerà a pagare sempre la stessa rata concordata nei mesi antecedenti al rincaro delle materie prime. È il caso di NeN che offre energia in abbonamento semplicemente caricando la propria bolletta, e ancora oggi continua a proporre dei preventivi convenienti a fronte dello scenario che appare ancora rialzista nei prezzi nel prossimo futuro.

Energia in abbonamento, come funziona NeN

NeN è un operatore che offre come detto energia in abbonamento, ma cosa significa? È l'unico a cui inviamo infatti una nostra bolletta, perchè da lì è possibile risalire al nostro consumo medio annuale e calcolare di conseguenza una rata media da pagare mese per mese evitando di essere soggetti agli sbalzi del mercato che stiamo vedendo negli ultimi tempi.

Queste differenze di prezzo ci sono sempre state negli anni, tuttavia a fronte della situazione anomala vissuta da inizio 2020, oggi lo percepiamo molto più che in precedenza. Con un servizio in abbonamento si evita di dover rincorrere il mercato tra alti e bassi e si è sempre sicuri di pagare la stessa quota mensile, anche se c'è un po' di scarto nei consumi.

A fine anno di sottoscrizione inoltre la rata viene ricalcolata con i prezzo del momento e dei consumi rilevati, dunque ottimizzando l'energia e il gas che si vanno a consumare a casa, magari con prodotti smart, riusciremo anche ad abbassare la spesa. Per fare un preventivo occorrono meno di tre minuti caricando il PDF della propria bolletta, e aggiungiamo che è presente uno sconto aggiuntivo di 30€ a utenza per il primo anno.