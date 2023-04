GigaChat è la nuova IA russa che sfida ChatGPT

Mentre in Cina è Alibaba a lanciare la sua IA rivale di ChatGPT, in Russia il colosso finanziario statale Sberbank lancia GigaChat, modello di linguaggio che dovrebbe riuscire a competere con la proposta occidentale firmata OpenAI. Secondo quanto segnalato anche dall’agenzia di stampa Reuters, GigaChat dovrebbe avere particolari abilità con il russo.

Russia sfida ChatGPT con GigaChat

Questa soluzione al momento è ancora disponibile esclusivamente in modalità Test su invito; ergo, non si conoscono molti dettagli al riguardo. Peraltro, si tratta pur sempre di un progetto russo che difficilmente potremo provare con mano sul mercato del Vecchio Continente.

La banca russa in questione è però da tempo un grande investitore nel settore della tecnologia, complice anche la necessità di ridurre la dipendenza dall’importazione di device e altre soluzioni software dall’estero.

A incuriosire davvero il pubblico è il nome: GigaChat suona praticamente identico a GigaChad, meme di cui potete vedere l’immagine in copertina alla notizia. Per chi non lo sapesse, l’immagine in questione – una fotografia del modello russo Ernest Khalimov – è associata a frasi che si prendono gioco degli atteggiamenti tossici assunti da certi uomini. La scelta del nome non è per forza determinata dal legame con il bodybuilder e il meme ma, date le circostanze, potrebbe trattarsi proprio di una decisione presa per attirare l’attenzione del pubblico, specialmente i più giovani.

Che si tratti di un tentativo di mostrare la possenza di Mosca, o di un semplice gioco di parole, l’intento di Sberbank è chiaro: sfidare OpenAI, l’Occidente e ChatGPT.