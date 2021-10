Che fine ha fatto la versione 3 di GIMP? Work in progress

La più recente edizione Stable di GIMP è la 2.10.28 pubblicata a settembre, mentre la release Development che include nuove funzionalità ancora in fase di perfezionamento è giunta nei giorni scorsi alla 2.99.8. Che fine ha fatto, invece, l'attesa versione 3 del software?

GIMP: in download la versione Development 2.99.8

È ancora work in progress, stando a quanto si legge a chiare lettere nel documento che definisce la roadmap ufficiale. Al momento non è stata definita una finestra di lancio. I tempi si fanno lunghi in primo luogo a causa dell'abbondono di alcuni contributori, come sottolineato in un blogpost dei mesi scorsi.

Abbiamo visto sviluppatori talentuosi arrivare e andarsene per anni, ma ora è diventata una preoccupazione crescente. Contribuire richiede molto tempo e le persone hanno una famiglia, un lavoro e altre responsabilità di cui prendersi cura.