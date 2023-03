Glaze inganna l'IA e protegge gli artisti

I ricercatori dell’Università di Chicago hanno sviluppato un’applicazione gratuita per Windows e macOS che impedisce all’intelligenza artificiale di copiare lo stile artistico nella creazione delle immagini. Glaze aggiunge un “mantello” che protegge l’opera digitale originale dai modelli IA più noti, tra cui Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 2. Gli artisti possono scaricare e utilizzare la versione beta.

Glaze inganna l’intelligenza artificiale

I modelli IA usati per generare immagini sono addestrati con milioni di immagini esistenti. In alcuni casi, ciò avviene senza il consenso dei loro autori. In pratica si verifica una violazione del diritto d’autore con possibili conseguenza legali. I ricercatori dell’Università di Chicago, in collaborazione con oltre 1.100 artisti professionisti, hanno sviluppato e testato Glaze, un tool che “maschera” l’immagine originale prima della pubblicazione online.

Questi modelli IA possono generare immagini che non esistono nella realtà a partire da un comando testuale. L’immagine finale combina una serie di stili artistici “presi in prestito” dalle immagini usate per addestrare l’intelligenza artificiale. Glaze aggiunge all’immagine originale modifiche praticamente invisibili all’occhio umano. Ma il “cloak style” impedisce la trasferibilità nelle immagini generate da Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 2.

L’intelligenza artificiale genererà quindi un’immagine con uno stile diverso da quello originale. Le modifiche non possono essere facilmente rimosse e l’artista può scegliere l’entità della modifica. La versione beta 2 è stata rilasciata pochi giorni fa. Ovviamente ci sono alcuni bug che verranno risolti in futuro. Sul sito del progetto è disponibile una guida all’uso.

Glaze funziona localmente, quindi è necessario un computer abbastanza potente per l’elaborazione dell’immagine. I ricercatori sottolineano che il tool non è una soluzione permanente. I modelli IA vengono aggiornati continuamente, quindi tra qualche settimana o mese potrebbero scoprire ed eliminare le modifiche apportate alle immagini originali. Al momento l’efficacia di Glaze è tra l’85% e il 92%.