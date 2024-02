Gli auricolari Bose QuietComfort II sono in SUPER OFFERTA su Amazon (-39%)

Amazon offre uno sconto straordinario sugli auricolari Bose QuietComfort II: nel bundle che include anche una pratica custodia in tessuto possono essere tuoi a soli 199,95 euro invece di 329,95. Una fantastica promozione che non puoi farti scappare.

Auricolari Bose QuietComfort II in offerta: le caratteristiche

Gli auricolari Bose QuietComfort II ti offrono un’esperienza sonora straordinaria progettata per offrire il massimo comfort e la migliore cancellazione del rumore al mondo.

Con la cancellazione del rumore personalizzata e la calibrazione del suono CustomTune, questi auricolari si adattano perfettamente alle tue orecchie, ottimizzando la qualità audio e la riduzione del rumore per offrirti un suono profondo e coinvolgente.

I Bose QuietComfort Earbuds II offrono anche un comfort personalizzato grazie al kit Fit, che include tre diversi auricolari in silicone e tre fasce di stabilità regolabili. Questi inserti in silicone gommato offrono una struttura morbida che garantisce supporto e stabilità per un’esperienza di ascolto senza precedenti.

Con una batteria che offre fino a 6 ore di riproduzione musicale e una custodia da trasporto che fornisce altre 3 ricariche complete, potrai godere fino a 24 ore di musica continua ovunque tu vada. E se hai bisogno di ascoltare con un solo auricolare, la funzione auricolare singolo ti permette di farlo senza problemi.

Non perdere l’opportunità di portarteli a casa ad un prezzo fantastico: lo sconto del 39% ti permette di pagarli solo 199,95 euro invece di 329,95. E ricevi anche una comoda custodia in tessuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.