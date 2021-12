Global Gateway: 300 miliardi per digitale e clima

Global Gateway è la nuova strategia annunciata dalla Commissione europea per promuovere una connessione intelligente, pulita e sicura in tre settori principali (digitale, energia e trasporti) e per rafforzare i sistemi sanitari, dell'istruzione e della ricerca in tutto il mondo. Per lo sviluppo delle infrastrutture e il supporto delle transizioni digitale e verde verranno investiti fino a 300 miliardi di euro tra il 2021 e il 2027.

Global Gateway: progetti sostenibili e di qualità

La Commissione europea sottolinea che la pandemia COVID-19 ha evidenziato la necessità di un'infrastruttura globale che permetta di affrontare le sfide di oggi. La mancanza di connessioni digitali, l'interruzione delle catene di approvvigionamento e la scarsità di prodotti medici, ad esempio, hanno avuto enormi conseguenze umane ed economiche. L'obiettivo della strategia Global Gateway è quindi colmare questo gap con la realizzazione di progetti sostenibili e di elevata qualità, considerando le esigenze dei cittadini europei e quelli dei paesi partner.

I progetti saranno sviluppati e realizzati attraverso le iniziative Team Europa. Le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie europee (tra cui Banca Europea per gli Investimenti e Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) collaboreranno con le imprese europee, i governi, la società civile e il settore privato nei paesi partner.

Gli investimenti verranno riservati ad alcuni settori chiave: digitale, clima ed energia, trasporti, salute, educazione e ricerca. Per quanto riguarda il settore digitale è prevista la realizzazione di infrastrutture (ad esempio cavi sottomarini e terrestri per la fibra ottica), reti e sistemi cloud, tenendo conto del “digital divide” e dell'impatto ambientale.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: