Gmail: arrivano nuovi banner pubblicitari interattivi

La pubblicità all’interno di Gmail sta per diventare ancora più presente, con l’implementazione di una categoria di banner interattivi totalmente inedita nella cartella Promozioni della casella email che permettono un acquisto rapido. Google sta già testando la cosa su una piccola percentuale di utenti.

Gmail: banner pubblicitari interattivi nella cartella Promozioni

Andando maggiormente in dettaglio, queste nuove inserzioni, denominate “Demand Gen e-commerce ads”, permetterebbero agli utenti di interagire con i prodotti come se stessero sfogliando un catalogo online, con immagini grandi e un formato concepito per attirare immediatamente l’attenzione.

Il banner occupa poco più di un’intera riga della casella dedicata alle promozioni, ma di certo non possa inosservato: la presenza di una grossa immagine del prodotto, affiancata da un breve testo promozionale e dal suo prezzo si fanno notare, eccome! Facendo poi clic sul banner, a destra, dove normalmente trova posto il testo delle email, compare un carosello con una versione estesa del banner che invita a visualizzare le altre offerte dell’inserzionista.

Ovviamente, la pubblicità all’interno di Gmail non è affatto una novità, ma è a modalità con cui questi nuovi annunci si presentano ad esserla. I banner, infatti, si concentrano maggiormente su un approccio di posizionamento del prodotto anticipato rispetto alle email prolisse che si concentrano sulla descrizione di un prodotto.

Chiaramente, non è detto che questo nuovo formato pubblicitario venga effettivamente adottato su Gmail. Al pari di tutti gli altri test sperimentali condotti dal colosso di Mountain View, infatti, resta da appurare se la novità verrà concretamente diffusa su larga scala o meno e qualora ciò dovesse accadere i banner potrebbero alla fine presentare un’aspetto finale differente.