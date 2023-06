Gmail: newsletaer migliori grazie a Fogli

aGmail si appresta ad accogliere l’integrazione di Google Fogli, la soluzione del colosso di Mountain View che va a porsi in diretta concorrenza con Excel di Microsoft. Si tratta di una novità apparentemente di poco conto, ma che in realtà consente di migliorare enormemente la gestione di qualsiasi tipo di newsletter, oltre che i servizi di fornitura di contenuti ad abbonati.

Gmail: gestione delle newsletter migliorata con Fogli

Inoltre, il foglio di calcolo può includere una seconda colonna con il nome proprio dell’utente associato a ogni indirizzo e può essere richiamato nel corpo dell’email tramite comandi appositi, così che il destinatario riceva un messaggio in parte personalizzato. Oltre a questi, ci sono però tanti scenari possibili e tag che possono venire sfruttati.

Occorre tuttavia tenere presente che, come sottolineato da Google stessa, sussistono due grosse limitazioni: il numero di righe di un foglio di calcolo deve essere massimo di 1.500 e attualmente la funzione è fruibile solo dalla versione desktop di Gmail.

Ulteriori dettagli da tenere a mente sono che quando si carica un foglio di calcolo i campi CC e CCN sono automaticamente disabilitati e che ogni utente ottiene nell’email un link personalizzato per cancellare la propria iscrizione.

Come facilmente deducibile, si tratta di una funzionalità di natura professionale, disponibile solo con gli abbonamenti Premium a Google Workspace a cui sono riservate feature mirate, come nel caso della crittografia CSE. Per gli abbonati Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard ed Education Plus mail merge sarà limitato per impostazione predefinita a destinatari che fanno parte della medesima organizzazione. Invece, per gli abbonati Business Standard e Business Plus la limitazione sarà disabilitata per default.

Per il completamento della distribuzione dell’aggiornamento potrebbero volerci circa due settimane.