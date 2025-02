Gmail semplifica il pagamento delle bollette

Gli sviluppatori di Google lavorano letteralmente senza sosta al miglioramento di Gmail, introducendo sovente nuove funzioni e apportando modifiche all’interfaccia. Evidente dimostrazione della cosa è data dalla recente aggiunta della possibilità di vedere e pagare le bollette contenute nelle email ricevute direttamente tramite la scheda di riepilogo.

Gmail: pagare le bollette diventa più facile

Lo scorso mese Google ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità per il suo servizio di posta elettronica, grazie alla quale nel momento in cui si riceve un’email relativa a un determinato evento, come per esempio una prenotazione al ristorante o un appuntamento per una visita medica, viene visualizzata una scheda aggiornata sopra il contenuto del messaggio, avente il compito di riassumere le informazioni più importanti.

Adesso, invece, diventa possibile sfruttare le schede riepilogative aggiornate per visualizzare e pagare le bollette, oltre che per impostare un apposito promemoria per saldarle in un secondo momento tramite Google Tasks.

Si tratta senza dubbio alcuno di un’implementazione particolarmente gradita, che consente di risparmiare tempo, visto e considerato che è possibile vedere a chi deve essere effettuato un pagamento senza aprire direttamente l’email di riferimento.

Da tenere presente che la nuova funzione è in fase di rilascio solo su mobile, sia su Android che su iOS/iPadOS, e nel giro di una o due settimane dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, Google Workspace Individual e con account Google personale. Per quanto concerne la fruizione su desktop, al momento non vi sono informazioni certe, ma è probabile che in futuro possa arrivare anche su computer.