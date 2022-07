Google Ads, tutte le campagne disponibili

Google Ads è un alleato fondamentale per le aziende e le attività che voglio sponsorizzare i propri servizi / prodotti sfruttando il potere del digital marketing. Questo utilissimo strumento permette ai propri utenti (dietro il pagamento di alcuni costi) di realizzare campagne marketing per attrarre nuova clientela: ecco tutte le tipologie di campagne Google AdWords esistenti.

Se invece vorresti imparare a creare campagne sia su Google che su Facebook, allora ti consigliamo il corso completo in italiano gestito da due esperti del settore. In 25 lezioni (durata complessiva: 4 ore) imparerai come creare campagne di digital marketing e acquisirai le competenze necessarie per trarne il massimo vantaggio. Puoi trovare il corso in promozione ancora per poche ore al prezzo di soli 9,90 euro anziché 59,90.

Tutte le campagne di Google Ads

Le campagne che è possibile creare con Google Ads sono nove: campagne in rete di ricerca, campagne in rete display, video YouTube, Google Shopping, App, discovery, locale, intelligente e performance max. Le prime (in rete di ricerca) sono generalmente quelle più utilizzate dagli utenti, perché in grado di posizionare l’annuncio proprio in cima alle ricerche Google. Le campagne in rete display, invece, funzionano in maniera simile a quelle social e passano attraverso annunci di tipo grafico come immagini o banner visibili all’interno dei siti web o nelle applicazioni.

Ci sono poi le campagne video YouTube, quelle che avremo visto centinaia di volte. Di queste ve ne sono tre tipi: in-stream (annuncio riprodotto prima, durante o dopo un video), i video-discovery quando viene inserito all’interno dei risultati di una ricerca, e infine Bumper, ossia gli annunci brevi di massimo 6 secondi. Le campagne Google Shopping sono rivolte principalmente a chi desidera concentrarsi sulla piattaforma di comparazione prezzi di Google e vuole che il proprio annuncio venga mostrato nell’apposita sezione “Shopping” del motore di ricerca.

Infine ci sono le campagne App, introdotte per promuovere invece un’applicazione, locale per promuovere su più canali, intelligente per semplificare le campagne e performance max, che trova e attrae clienti di fascia alta.

Google Ads e Facebook Ads: le basi

Se sei un designer, un illustratore, artista, community manager o interessato al mondo del digital marketing con campagne a pagamento per far crescere il proprio business, il corso che ti segnaliamo è ciò che fa per te. “Google Ads e Facebook Ads da zero” ti introdurrà alle basi di questi strumenti fondamentali, insegnandoti man mano come progettare una campagna tutta tua che possa valorizzare e spingere il tuo prodotto e servizio nel web. Puoi ottenere il corso ancora per poche ore all’83% di sconto, cliccando questo link: con meno di dieci euro otterrai 25 videolezioni on-demand complete, risorse aggiuntive e un attestato di fine corso che certifica il completamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.