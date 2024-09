Google Calendar: i compleanni si potranno aggiungere a mano

Ora non ci sono più scuse per dimenticare un compleanno… Google Calendar, infatti, ha appena introdotto una nuova funzionalità nella sua app per Android, che consentirà agli utenti di creare e modificare manualmente gli eventi di compleanno direttamente all’interno dell’applicazione.

Fino ad ora, i compleanni che apparivano in Google Calendar si basavano esclusivamente sulle informazioni contenute nei Contatti Google, ma questa novità offrirà agli utenti un maggiore controllo sulla gestione delle ricorrenze importanti.

Google Calendar, ora si possono aggiungere i compleanni manualmente

Quando gli utenti creeranno un nuovo evento in Google Calendar, noteranno l’aggiunta di un campo “Compleanno” accanto alle opzioni esistenti come Evento, Attività e Fuori ufficio (per gli account Workspace). Questo nuovo campo permetterà di inserire il nome della persona e la sua data di nascita, oltre a personalizzare le notifiche e il colore associato all’evento. Una volta creato, l’evento di compleanno presenterà una grafica di copertina dedicata e verrà automaticamente aggiunto al calendario “Compleanni”.

Cosa vuol dire per gli sviluppatori che utilizzano l’API di Google Calendar

La possibilità di creare a mano gli eventi di compleanno comporta alcune considerazioni importanti per gli sviluppatori che utilizzano l’API di Google Calendar. Innanzitutto, è importante notare che gli eventi di compleanno non supporteranno tutte le proprietà standard degli eventi, pertanto si consiglia di rivedere il codice esistente per evitare l’applicazione di proprietà non compatibili.

Inoltre, gli eventi di compleanno appena creati saranno disponibili nell’API di Calendar con l’eventType “birthday”, e sia Events.list che Events.watch supporteranno il filtro del tipo di evento “birthday”, restituendo questi eventi per impostazione predefinita. Tuttavia, solo un sottoinsieme delle proprietà degli eventi sarà supportato per i compleanni, e gli sviluppatori sono invitati a consultare la guida dedicata per lavorare correttamente con questo nuovo tipo di evento.

L’arrivo su iOS

La creazione manuale degli eventi di compleanno sarà disponibile nelle prossime settimane su Google Calendar per Android, per tutti gli utenti, inclusi i clienti di Google Workspace, gli abbonati individuali a Workspace e gli utenti con account Google personali. Questa funzionalità è in fase di rollout anche sull’interfaccia web di Google Calendar e in futuro arriverà anche su iOS.