Google Analytics è down: problemi con il tempo reale

Tardo pomeriggio difficile per i numerosi utenti che utilizzano Google Analytics per misurare le metriche del proprio traffico web. Il noto strumento firmato Google pare stia restituendo problemi a fornire i dati delle visite in tempo reale, come possiamo confermare noi stessi e anche le numerose segnalazioni giunte su X e su DownDetector.

Per adesso non sono giunte informazioni ufficiali da parte del team di supporto, quindi non sappiamo se il problema è solo momentaneo o sintomo di qualcosa che dovrà essere risolto prima di poter assicurare nuovamente l’operatività.

Aggiorneremo questo articolo non appena avremo novità da Google o per segnalare l’eventuale ripristino del funzionamento del servizio.