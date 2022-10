Google annuncia i Chromebook per il cloud gaming

Google ha annunciato i primi tre notebook progettati per il cloud gaming da Acer, ASUS e Lenovo. L’azienda di Mountain View ha chiuso la piattaforma Stadia, ma vuole dimostrare che ChromeOS può essere un’ottima alternativa a Windows nell’esecuzione dei giochi in streaming. I tre notebook saranno disponibili negli Stati Uniti. Non è noto se e quando arriveranno in Europa.

Chromebook per GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming e Luna

I tre modelli sono Acer Chromebook 516 GE, ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip e Lenovo Ideapad Gaming Chromebook. Offrono caratteristiche adatte al gaming, tra cui display con elevato refresh rate, tastiera retroilluminata con LED RGB e audio di qualità. Acer Chromebook 516 GE ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. La configurazione base integra il processore Intel Core i5 di 12esima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. La connettività è garantita dai chip Wi-Fi 6E e Gigabit Ethernet. Supporta l’audio DTS attraverso quattro altoparlanti. Il prezzo è 649,00 dollari.

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip è un convertibile con schermo touch da 15,6 pollici (1920×1080 pixel e refresh rate di 144 Hz), processore Intel Core di 11esima generazione, 8/16 GB di RAM, SSD da 256/512 GB, altoparlanti Harmon Kardon, uscita HDMI e porte USB. Il prezzo della configurazione base è 399,00 dollari.

Infine, Lenovo Ideapad Gaming Chromebook ha uno schermo da 16 pollici (2560×1600 pixel e refresh rate di 120 Hz), processori Intel Core di 12esima generazione, 8 GB di RAM e SSD da 256/512 GB. Il prezzo della configurazione base è 599,00 dollari.

Gli utenti possono accedere ai servizi NVIDIA GeForce NOW, Microsoft Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna attraverso le rispettive web app. Per avviare subito un gioco sulla piattaforma di NVIDIA è sufficiente cercare il nome dopo aver cliccato sul pulsante “Everything” in basso a sinistra. In regalo ci sono tre mesi di abbonamento a NVIDIA GeForce NOW (piano RTX 3080) e Amazon Luna.