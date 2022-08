Acer Chromebook Vero 514: notebook ecosostenibile

Acer ha annunciato il nuovo Chromebook Vero 514, il primo notebook con sistema operativo ChromeOS appartenente alla serie rispettosa dell’ambiente. Il produttore taiwanese ha utilizzato materiali riciclati per telaio, tastiera e touchpad per ridurre la cosiddetta impronta ecologica. Arriverà in Europa a partire dal mese di novembre.

Acer Chromebook Vero 514: specifiche e prezzo

Acer ha utilizzato il 30% di plastica riciclata per il telaio (certificato MIL-STD-810H), il 50% di plastica riciclata per i tasti della tastiera, il 100% di plastica raccolta dagli oceani per la superficie del touchpad e il 90% di carta riciclata per la confezione. Il Chromebook Vero 514 è anche facilmente riparabile e aggiornabile. Per sostituire memoria e storage è sufficiente rimuovere poche viti standard. Ciò allunga la vita del notebook e riduce la spazzatura elettronica.

Il Chromebook ha uno schermo full HD da 14 pollici e integra processori Intel di 12esima generazione (dal Pentium Gold 8505 al Core i7-1255U), affiancati da memoria LPDDR4x fino a 16 GB e SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4 fino a 512 GB.

Sono inoltre presenti: chip Wi-Fi 6E, webcam 1080p, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), uscita HDMI 2.0, jack audio da 3,5 millimetri e tastiera retroilluminata opzionale con sensore per impronte digitali. La batteria offre fino a 10 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida (50% in 30 minuti).

Il sistema operativo è ovviamente ChromeOS con supporto per le app Android. Il Chromebook Vero 514 sarà disponibile in Europa a partire da novembre. Il prezzo della configurazione base è 599,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.