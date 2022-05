Acer Chromebook Spin 514: specifiche e prezzo

Presentato ufficialmente il nuovo Acer Chromebook Spin 514. Il laptop Chrome OS, come le scorse generazioni della serie, punta tutto sul connubio tra versatilità e design. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di prestazioni, come si può intuire da un rapido sguardo alle specifiche tecniche più importanti.

Ecco il nuovo Chromebook Spin 514 di Acer

Nella scheda spicca la presenza dei processori AMD Ryzen 5000 C-Series basati sull’architettura Zen 3 e con componente grafica AMD Radeon. Al centro dell’esperienza c’è un display Full HD da 14 pollici con superficie touch e circondato da bordi sottili.

Non mancano poi una webcam Full HD per videochiamate, riunioni e didattica s distanza (con otturatore meccanico per la privacy), doppio microfono, altoparlanti stereo, WiFi 6, due porte USB-C, HDMI (opzionale) e la conformità alla certificazione militare MIL-STD 810H che ne garantisce la resistenza. Il tutto è racchiuso all’interno di un telaio con coperchio e fondo realizzati in alluminio.

Questo il commento di James Lin, General Manager per la divisione Notebooks, IT Products Business di Acer, seguito da un’immagine che mette in evidenza il punto di forza del design: la versatilità.

La continua partnership di Acer con AMD ha portato alla creazione di Chromebook dalle prestazioni eccezionali e chassis sottili e leggeri. Gli utenti dei Chromebook Acer chiedono sempre maggiori prestazioni dai loro dispositivi e da oggi hanno a disposizione prestazioni ancora più elevate grazie ad Acer Chromebook Spin 514 con il nuovo processore Ryzen.

Lato software, la piattaforma è ovviamente quella di Google, con pieno accesso a Play Store per il download e l’installazione delle applicazioni Android.

Per vederlo sulle nostre scrivanie servirà un po’ di pazienza: il lancio sul mercato italiano è fissato per il settembre 2022. Sarà disponibile con prezzi da 749 euro per la configurazione base e da 849 per la variante Enterprise.

Chi è alla ricerca di un laptop con sistema operativo Chrome OS, buone specifiche e design versatile, ma desidera risparmiare, può puntare in direzione del modello Acer Chromebook Spin 513 proposto su Amazon con una spesa di gran lunga inferiore.

