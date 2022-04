Mercato PC in calo: colpa di Chromebook e guerra

Le consegne di PC sono diminuite nel primo trimestre 2022, secondo i dati pubblicati da IDC e Gartner. Le percentuali rilevate dalle due società di analisi sono differenti per via delle metodologie utilizzate, ma entrambe concordano sulle possibili cause, ovvero il calo della domanda di Chromebook e la guerra in Ucraina. La top 5 dei produttori mondiali è sempre guidata da Lenovo.

Meno consegne nel primo trimestre 2022

Secondo IDC sono stati consegnati 84,8 milioni di PC, quindi il -5,1% rispetto al primo trimestre 2021. Nonostante sia il primo calo dopo due anni di crescita, la società di analisi ritiene che il mercato non seguirà una spirale discendente. Il declino è stato attribuito alla diminuzione della domanda di Chromebook da parte delle istituzioni scolastiche e dei computer da parte dei consumatori finali, probabilmente dovuto alle difficoltà logistiche e di approvvigionamento.

Gartner ha invece rilevato un calo del 7,3%. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati consegnati circa 77,5 milioni di PC. Anche la società di Stamford attribuisce la colpa ai Chromebook, ma aggiunge un’altra possibile causa. Le consegne sono diminuite anche perché i produttori non distribuiscono più dispositivi in Russia e la domanda in Ucraina è crollata per ovvi motivi.

La top 5 dei produttori è ancora guidata da Lenovo (circa 18 milioni di PC consegnati). Le altre posizioni della classifica sono occupate da HP, Dell, Apple e ASUS. Il risultato peggiore è quello di HP (-17,8%), mentre il migliore è quello di ASUS (17,7% per IDC, 20,6% per Gartner). Entrambe le società di analisi credono che le percentuali miglioreranno nel prossimo trimestre.