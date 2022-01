Mercato PC: le spedizioni dei Mac doppiano Windows

Sarà stato senz'altro merito della pandemia da Covid-19 e della concatenata e sempre più diffusa esigenza di lavorare da casa con computer e connessione ad Internet, ma l'andamento del mercato PC nell'appena trascorso 2021 è stato più che favorevole, in special modo per Apple.

Mercato PC: 28,9 milioni di Mac spediti nel 2021

È esattamente questa la fotografia che emerge dal report relativo alle vendite dei computer durante lo scorso anno da poco fornito da Canalys. Secondo i dati riportati, infatti, lo scorso anno le spedizioni dei Mac sono cresciute il doppio rispetto ai PC Windows, questo nonostante il continuo incremento registrato in maniera complessiva sia nell'ultimo trimestre che per per l'intero 2021.

Più precisamente, negli ultimi tre mesi del 2021 il gruppo della “mela morsicata” ha spedito ben 8,8 milioni di Mac arrivando ad una quota di mercato pari all'8,5%, contro il 7,9% del 2020 e i 7,16 milioni di Mac spediti nell'ultimo trimestre della stessa annata. La crescita nel mercato PC dell'azienda di Cupertino che è stata registrata nel quarto trimestre del 2021 è del 9%, il che rappresenta il valore più alto di tutti i cinque produttori di maggiori rilievo al mondo.

Complessivamente, invece, le spedizioni dei computer portatili sono risultate pari a 275 milioni di unità, mentre quelle dei computer fissi sono state 66 milioni di unità. Per quanto riguarda Apple, sull’intero 2021 le spedizioni totali di Mac sono pari a 28,9 milioni di unità con una quota di mercato dell’8,5%, rispetto al 2020 con 22,57 milioni di unità e una quota di mercato del 7,6%.

In merito alla situazione descritta poc'anzi, Rushabh Doshi, Principal Analyst di Canalys, afferma quanto riportato di seguito.