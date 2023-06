Google: arrivano nuove pubblicità IA per le aziende

Ormai l’intelligenza artificiale si trova integrata nella gran parte dei servizi Google. Dimenticatevi per un attimo di Google Bard e del suo lancio posticipato in Italia, o dei modelli per la generazione di immagini e altre soluzioni divenute popolari negli ultimi mesi. La Grande G propone strumenti IA anche per la gestione dei suoi programmi dietro le quinte. Più recentemente, in particolar modo, Google ha annunciato due nuove tipologie di campagne pubblicitarie potenziate da IA, da sfruttare tramite l’intera G Suite e sul motore di ricerca.

Google propone soluzioni IA per le pubblicità

Come annunciato dall’azienda statunitense, Demand Gen e Video View sono le due campagne inedite che mirano a semplificare la connessione con i consumatori e stimolare l’acquisto. In che modo? Tramite la visualizzazione di annunci su YouTube, Gmail e Google Discover.

Le campagne Demand Gen offrono una serie di funzionalità uniche progettate appositamente per le esigenze del social marketer di oggi, integrando le risorse video e le immagini più performanti delle campagne Google Ads all’interno degli slot pubblicitari più visivi e incentrati sull’intrattenimento, tra cui YouTube Shorts e Google Discover. Così facendo, l’inserimento degli asset viene semplificato e il rendimento migliora, ottimizzando le conversioni o massimizzando i click.

Le campagne Video View, invece, puntano a massimizzare le visualizzazioni in-stream, in-feed e su YouTube Shorts in una singola campagna. Samsung Germany ha già sfruttato questa feature in anteprima e ha ottenuto una copertura maggiore del 94%, confermando che oggi l’IA può permettere ai professionisti del marketing di raggiungere risultati migliori con uno sforzo minore.

Queste funzionalità per gli inserzionisti diventeranno disponibili nel corso delle prossime settimane tramite una beta limitata, per poi raggiungere chiunque intenda rilanciare annunci pubblicitari per la propria attività tra diversi mesi.