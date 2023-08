Google avvisa se i dati personali finiscono online

Google ha annunciato nuovi tool che permettono agli utenti di controllare le informazioni personali che vengono mostrate nei risultati del motore di ricerca. L’azienda di Mountain View mostra un avviso quando trova alcuni dati sul web, consentendo la loro rimozione. La novità è inizialmente disponibile negli Stati Uniti, ma verrà presto estesa ad altri paesi.

Google trova i dati personali

A fine settembre 2022, Google ha rilasciato il tool “Results about you” che consente di chiedere la rimozione dei risultati di ricerca che contengono alcuni dati personali (numero di telefono, indirizzo di residenza o email) tramite l’app Google. L’azienda di Mountain View ha ora migliorato il tool per semplificare la procedura in Search.

Nei prossimi giorni sarà disponibile una nuova dashboard che permette di individuare se le informazioni personali vengono mostrate nei risultati delle ricerche e quindi di richiedere la loro cancellazione. Ciò avverrà in automatico e Search mostrerà un avviso se ci sono risultati con dati personali.

La funzionalità è accessibile sul web o nel menu che viene aperto quando l’utente tocca la foto dell’account (in alto a destra) nell’app Google. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti in inglese. Nuovi paesi e lingue verranno aggiunti nelle prossime settimane.

All’inizio di febbraio è stata annunciata una nuova opzione in SafeSearch che consente di sfocare immagini per adulti e violente. Questa funzionalità è ora impostata per default e accessibile in tutto il mondo. Gli utenti possono attivare/disattivare l’opzione in qualsiasi momento.

Google permette da tempo di chiedere la rimozione di immagini esplicite non consensuali da Search. Ora è possibile chiedere anche la rimozione delle immagini esplicite consensuali. Se, ad esempio, l’utente ha cancellato le immagini da lui caricate su un sito web può chiedere a Google di non mostrarle più in Search. Ovviamente le immagini non vengono rimosse da altri siti e dai risultati di altri motori di ricerca.