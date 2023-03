Google lancia avvisi per ondate di calore nelle città

Google è sempre in prima linea quando si tratta di sfruttare le tecnologie moderne per avvertire i cittadini di condizioni meteorologiche tutt’altro che ottimali, o anche calamità naturali come i terremoti. Data la frequenza sempre maggiore delle ondate di calore durante le ultime estati, la Grande G ha ben pensato di introdurre nuovi avvisi speciali nel motore di ricerca affinché la popolazione possa sempre rimanere aggiornata sul pericoloso aumento periodico delle temperature.

I nuovi avvisi Google per le ondate di calore

L’annuncio arriva proprio nella giornata di oggi, 29 marzo 2023, tramite il blog ufficiale The Keyword. Come affermato dalla società di Mountain View, questa serie di iniziative è concepita per aiutare le comunità a prepararsi e adattarsi agli effetti dell’aumento del caldo, con avvisi dedicati sulla Ricerca Google potenziati dall’intelligenza artificiale.

Per far emergere informazioni autorevoli e utili in questi momenti, nel corso dei prossimi mesi – in preparazione all’estate 2023 – arriveranno nuovi formati di avvisi per sapere quando è previsto l’inizio e la fine di un’ondata di caldo, suggerimenti su come mantenere la calma e problemi di salute correlati di cui essere a conoscenza.

La tecnologia di Google vede la diffusione maggiore di Tree Canopy, feature che combina IA e immagini aeree per comprendere la copertura di alberi in una città e pianificare le iniziative di silvicoltura urbana. Da oggi essa sarà disponibile per altre 14 città e arriverà su altre migliaia di località durante il 2023, aiutando le amministrazioni locali a creare ambienti più freschi per centinaia di milioni di persone.

Tutte queste novità diventeranno pertanto disponibili a partire da oggi e nel corso delle prossime settimane, se non mesi.