Google lancia Circle Screen su Gemini, è come Circle to Search

Google sta distribuendo Circle Screen su Gemini, una funzionalità che permette di disegnare un cerchio intorno a qualsiasi parte dello schermo e inviare quella porzione direttamente a Gemini per l’analisi. È essenzialmente Circle to Search, ma con i risultati che vanno in una conversazione di Gemini invece che in una pagina di ricerca tradizionale. Il roll out sarebbe già iniziato su alcuni dispositivi Samsung.

Circle Screen su Gemini: si cerchia lo schermo per inviare richieste all’AI

Circle Screen funziona in modo molto semplice. Basta fare uno swipe dall’angolo per attivare Gemini, e disegnare un cerchio, scarabocchiare, o toccare l’area dello schermo che si vuole evidenziare. Può essere il testo in una foto, un prodotto in un video, problemi matematici in un quaderno, o qualsiasi altra cosa visibile sullo schermo. Gemini prende la porzione evidenziata e inizia una conversazione, dove è possibile porre domande di follow-up, come Analizza questo grafico , Di che marca è questo pantalone? o Trova alternative più economiche .

Circle to Search è diventata una funzione molto popolare. Circle Screen sposta tutto su Gemini. Invece di ottenere una pagina di risultati di ricerca, si ottiene una conversazione con l’assistente AI. Per chi è già abituato a usare Gemini per compiti quotidiani come scrivere email o pianificare viaggi, questa funzione è molto comoda, ma è bene precisare che non sostituisce Circle to Search o Lens, che la gente usa costantemente, almeno per ora.

Nel frattempo, Google sta migliorando Circle to Search integrando AI Mode per immagini e testo. Prima bastava una domanda di troppo per uscire dall’intelligenza artificiale e finire nella ricerca classica, anche quando si cercavano immagini. Ora invece resta attiva l’AI Mode, che mostra le AI Overviews, le sintesi delle informazioni chiave con i relativi link di approfondimento.

Disponibilità

Circle Screen non è disponibile per tutti ancora. Del resto, Google Assistant andrà in pensione a marzo 2026, e sarà sostituito da Gemini. Circle Screen è un altro passo in quella direzione. Per gli utenti significa meno confusione su quale strumento usare.