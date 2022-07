Google Cloud Pro: certifica le tue competenze con TIM e Google Cloud

Possedere una certificazione Google Cloud significa poter vantare al cospetto dei clienti un’attestazione delle proprie competenze in grado di impreziosire il profilo professionale di qualunque sviluppatore. Per ottenere tale certificazione occorre superare un apposito esame, in vista del quale occorre seguire uno specifico percorso di formazione. Grazie alla partnership tra TIM e Google Cloud è ora possibile affrontare questo percorso in modo gratuito, avendo accesso ai migliori docenti ed al materiale informativo necessario per poter affrontare le tappe che portano fino all’esame finale di certificazione.

Google Cloud Pro: competenze e certificazioni

I percorsi possibili sono tre e sono afferenti ad altrettante certificazioni:

Associate Cloud Engineer (ACE)

“Implementa applicazioni, controlla le operazioni e gestisce soluzioni aziendali. Usa la Google Cloud Console e l’interfaccia a riga di comando per eseguire le classiche attività basate sulla piattaforma al fine di mantenere una o più soluzioni distribuite che sfruttano i servizi gestiti o autogestiti da Google su Google Cloud“;

Professional Cloud Architect (PCA)

“Permette alle organizzazioni di sfruttare le tecnologie Google Cloud. Grazie alla sua conoscenza approfondita dell’architettura Cloud e della Google Cloud Platform, può progettare, sviluppare e gestire soluzioni solide, sicure, scalabili e dinamiche in grado di guidare gli obiettivi aziendali“;

Professional Data Engineer (PDE)

“Progetta, costruisce e risolve i problemi dei sistemi di elaborazione dei dati con particolare attenzione a sicurezza, affidabilità, scalabilità ed efficienza di tali sistemi. Costruisce modelli statistici per supportare il processo decisionale e crea modelli di Machine Learning per automatizzare i processi aziendali chiave“.

Non si tratta soltanto di etichette da esibire, ma di vere e proprie skill certificate in grado di avere un importante impatto sul proprio percorso professionale: un investimento (il cui unico costo in denaro è relativo all’iscrizione all’esame finale per la certificazione) che può rivelarsi determinante.

Google Cloud Pro: iscriviti subito

I nuovi corsi avviati in collaborazione con Google Cloud e TIM avranno inizio il prossimo 25 luglio: per poter partecipare è necessario iscriversi qui entro il 24 luglio.

Tra i documenti a cui si avrà accesso figurano le “Exam guide” (afferenti a prodotti e soluzioni oggetto dell’esame di certificazione) e le “Sample questions” (domande rappresentative di quelli che potrebbero essere i quesiti propri dell’esame di certificazione): c’è tutto quanto necessario, insomma, per prepararsi ad affrontare l’esame finale in grado di consegnare una Certificazione Google Cloud.

L’iscrizione consente di accedere alla piattaforma di training on-demand online, nonché a sessioni esclusive e Q&A live dedicati; un trainer è inoltre sempre a disposizione durante l’intera durata del corso. Il percorso di Google Cloud Pro (dal valore economico pari a 1000 euro) è totalmente gratuito grazie alla partnership con TIM e Google Cloud. Il corso è organizzato con la collaborazione tecnica di Fast Lane e Codemotion.

Ottenere il badge relativo alla certificazione Google Cloud è importante sia per migliorare la propria carriera professionale che per balzare agli occhi di un responsabile HR attivo su nuove assunzioni: significa elevare il proprio profilo e mettere in evidenza le proprie competenze, presentandosi così al cospetto di nuove aziende forte di conoscenze ed esperienza tali da poter attirare l’interesse di quanti stanno cercando uno specifico profilo per l’attivazione dei propri progetti su Google Cloud Platform.

