Come parte della Google News Initiative, oggi il gruppo di Mountain View annuncia il debutto del Digital Growth Programme. Si tratta di un programma di formazione aziendale destinato in modo specifico all’ambito dell’editoria e più nel dettaglio alle realtà di piccole e medie dimensioni.

Digital Growth Programme: formazione per gli editori

Un progetto nato con l’obiettivo preciso di sostenere il settore che in conseguenza alla crisi sanitaria ed economica dell’ultimo periodo si è visto costretto ad affrontare sfide inedite. Sarà inizialmente disponibile in alcuni paesi europei, Italia compresa (oltre che in Spagna, Regno Unito, Germania, Polonia e Francia), per poi estendere il proprio raggio d’azione ad altri territori in tutto il mondo entro i prossimi mesi. Lo scopo è quello di aiutare gli editori a consolidare e far crescere il loro business online, sopratutto quelli che hanno appena dato il via allo sviluppo delle piattaforme digitali.

L’abbiamo realizzato sulla base dell’esperienza maturata negli anni grazie al supporto fornito al mondo dell’informazione con la Google News Initiative, per esempio con il recente fondo di emergenza per oltre 5.300 redazioni locali, e con i cinque mesi di sospensione delle commissioni su Ad Manager per aiutare gli editori durante la pandemia.

Il Digital Growth Programma nasce anche sulla base dei feedback e dei suggerimenti forniti a Google dagli addetti ai lavori offrendo seminari sui fondamenti di strategia aziendale, sul coinvolgimento del pubblico e sulle strategie di monetizzazione. Focalizzando l’attenzione sul vecchio continente bigG ha collaborato con FT Strategies e Table Stakes Europe di WAN-IFRA così da poter fornire laboratori di approfondimento, momenti di formazione intensiva e attività di mentoring.

Per iscriversi a uno degli appuntamenti o richiedere l’organizzazione di un laboratorio è sufficiente far riferimento a quanto riportato sulle pagine del sito ufficiale.