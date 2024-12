Google Drive: su Android lo scanner crea immagini più definite

Basta scan di scarsa qualità sull’app Google Drive per Android! Il colosso di Mountain View ha ascoltato le lamentele degli utenti e ha migliorato notevolmente le prestazioni del suo strumento di scansione. Finalmente i documenti saranno nitidi e utilizzabili in un batter d’occhio.

Non è la prima volta che Big G perfeziona il suo scanner. Un anno fa, l’app sfoggiava già una nuova interfaccia dal design Material You, così come opzioni di modifica manuale. Più di recente, sono introdotti anche filtri in bianco e nero e la scelta del formato file.

Google Drive: lo scanner su Android migliora con l’ottimizzazione automatica

Google lo ha annunciato con orgoglio in un post sul blog: le scansioni da mobile beneficiano ora di miglioramenti automatici. Non c’è più bisogno di ritoccare manualmente i documenti, l’app si occupa di tutto in un tempo record.

Nel menu: correzione del bilanciamento del bianco, rimozione delle ombre, miglioramento del contrasto e della luminosità. Insomma, tutto ciò che serve per trasformare le scansioni in veri documenti digitali degni di questo nome. E dagli screenshot condivisi da Google, si nota subito la differenza!

Un rollout progressivo da gennaio 2025

Tutti potranno approfittare di questo scanner di nuova generazione, sia chi è abbonato a Google Workspace, sia chi possiede semplicemente un account Google personale. Il rollout è già iniziato per gli utenti che hanno aderito al programma di rilascio anticipato e sarà completato il 2 gennaio 2025. Per gli altri, l’inizio del rollout è previsto per il 6 gennaio 2025. Unica nota stonata: l’aggiornamento riguarda per ora solo Android. Gli utenti iOS perciò dovranno avere ancora un po’ di pazienza.