 Google Drive intercetta e blocca i ransomware con l'AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Drive intercetta e blocca i ransomware con l'AI

La nuova funzione di sicurezza di Google Drive usa l'intelligenza artificiale per bloccare i ransomware prima che possano danneggiare i file.
Google Drive intercetta e blocca i ransomware con l'AI
Sicurezza Business AI
La nuova funzione di sicurezza di Google Drive usa l'intelligenza artificiale per bloccare i ransomware prima che possano danneggiare i file.

Su Google Drive arriva una novità per la sicurezza: il rilevamento dei ransomware con l’AI. Non è un semplice antivirus. Controlla i file in tempo reale, riconosce quando qualcosa non quadra e blocca tutto prima che sia troppo tardi. È una protezione invisibile, ma sempre attiva.

Google Drive ora rileva i ransomware con l’intelligenza artificiale, come funziona

Il sistema ha imparato a riconoscere i ransomware analizzando milioni di attacchi reali. Quando si carica un file su Drive, controlla se ci sono segnali d’allarme come file criptati in modo anomalo, modifiche sospette, schemi tipici degli attacchi. Se qualcosa non torna, il file viene messo in quarantena e segnalato all’utente. Ma il flusso di lavoro non viene interrotto.

La novità più interessante è Google intercetta la minaccia prima che si apra il file o si condivida con gli altri. Così il ransomware non fa in tempo a diffondersi. E grazie all’integrazione con Workspace, la protezione si estende a documenti, fogli, presentazioni e allegati email.

A prova di privacy, nessun accesso ai contenuti dell’utente

Google sottolinea che il sistema non legge il contenuto dei file per fini pubblicitari o di profilazione. L’analisi avviene in modo automatico e criptato, nel rispetto delle policy di sicurezza e privacy. I file sospetti vengono isolati, ma restano sotto il controllo dell’utente, che può decidere se eliminarli o recuperarli.

Disponibile per gli utenti Workspace

La funzione è attiva per gli utenti di Google Workspace, a partire dai piani Enterprise e Education. Un passo importante per rendere il cloud non solo comodo, ma anche sicuro. E per dimostrare che l’intelligenza artificiale può essere un alleato concreto contro le minacce informatiche.

Fonte: Google

Pubblicato il 30 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Scettico su ChatGPT Plus? 5 funzioni che ti faranno ricredere

Scettico su ChatGPT Plus? 5 funzioni che ti faranno ricredere
AI Mode di Google diventa più visivo per ispirazione e shopping

AI Mode di Google diventa più visivo per ispirazione e shopping
Sora 2: addestramento con video protetti dal copyright?

Sora 2: addestramento con video protetti dal copyright?
Chat Control: nuova proposta UE in discussione

Chat Control: nuova proposta UE in discussione
Scettico su ChatGPT Plus? 5 funzioni che ti faranno ricredere

Scettico su ChatGPT Plus? 5 funzioni che ti faranno ricredere
AI Mode di Google diventa più visivo per ispirazione e shopping

AI Mode di Google diventa più visivo per ispirazione e shopping
Sora 2: addestramento con video protetti dal copyright?

Sora 2: addestramento con video protetti dal copyright?
Chat Control: nuova proposta UE in discussione

Chat Control: nuova proposta UE in discussione
Tiziana Foglio
Pubblicato il
30 set 2025
Link copiato negli appunti