Ufficiale l'indagine UE sull'affare Google-Fitbit

Puntuale come da previsione, la Commissione Europea ha ufficializzato oggi l’avvio di un’indagine approfondita sull’acquisizione di Fitbit da parte di Google. Un affare valutato 2,1 miliardi di dollari annunciato nel novembre scorso che pone il gruppo di Mountain View in controllo di una realtà con una quota di mercato importante nel territorio dei dispositivi indossabili.

Google: l’Europa indaga sull’acquisizione di Fitbit

L’obiettivo è far luce su eventuali ripercussioni dell’operazione a livello antitrust. A nulla sembrano dunque essere servite le rassicurazioni giunte da bigG sulla questione con la promessa di non utilizzare mai le informazioni acquisite attraverso i device per finalità legate a marketing o campagne pubblicitarie. Questo un estratto in forma tradotta di quanto dichiarato oggi da Bruxelles.

Le informazioni raccolte attraverso i dispositivi indossati al polso sembrano costituire, a questo punto dell’analisi della transazione da parte della Commissione, un importante vantaggio nei mercati dell’advertising online.

Una decisione verrà presa entro il 9 dicembre, stabilendo se l’acquisizione potrà ottenere il via libera per quanto concerne il vecchio continente o meno. Lo scopo dell’indagine è quello di far luce sulla possibilità che Google possa ottenere un vantaggio nei confronti della concorrenza nella personalizzazione delle pubblicità da mostrare agli utenti attraverso il motore di ricerca, le applicazioni o i siti Web. Queste le parole di Margrethe Vestager.

Ci si aspetta che l’utilizzo dei dispositivi indossabili da parte degli utenti europei cresca in modo significativo nei prossimi anni. Questo andrà di pari passo con l’aumento esponenziale delle informazioni generate da questi device. I dati forniscono dettagli chiave a proposito della vita e della salute delle persone. La nostra indagine vuol assicurare che il controllo da parte di Google delle informazioni raccolte attraverso i dispositivi indossabili come risultato della transazione non provochi distorsioni nella concorrenza.

Saranno valutati anche gli effetti dell’integrazione tra i database di Google e quelli di Fitbit nonché delle rispettive funzionalità legate al settore dell’healthcare digitale che in Europa si trova ancora in una fase embrionale. Altro aspetto che verrà esaminato è relativo relativo alla possibilità che bigG ostacoli l’interoperabilità tra il sistema operativo Android e i dispositivi indossabili dei competitor una volta ottenuto il controllo del marchio.

Aggiornamento (04/08/2020, 16.50): non si è fatto attendere troppo l’intervento in merito di Google, affidato alle pagine del blog ufficiale e firmato da Rick Osterloh, Senior Vice President, Devices & Services. Ne riportiamo di seguito alcuni estratti in forma tradotta.