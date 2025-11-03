Google Fitbit Inspire 3 è un centro di benessere, 10gg di autonomia

Google Fitbit Inspire 3 è un accessorio geniale. Indossalo tutto il giorno e tutti i giorni per ricevere aggiornamenti sulla tua salute e sullo sport. Lo connetti sia a smartphone Android che iOS e non ne fai mai a meno perché è dotato di una batteria con 10 giorni di autonomia. È disponibile in tre colorazioni diverse, scegli quella che preferisci e risparmia il 30%. Per farlo, collegati su Amazon eaggiungilo al carrello a soli 69,90 euro invece di 99,95 euro.

Comodo e soprattutto pratico. Rispetto a un classico smartwatch, Google Fitbit Inspire 3 è sottile e non è mai di troppo. Per questi motivi è il giusto accessorio da indossare ogni giorno. Non si fa sentire ma quando alzi il poso, hai tutte le informazioni di cui sei in cerca. Lo puoi acquistare in tre colorazioni differenti e indossarlo per dieci giorni consecutivi. Non solo, include al suo interno 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium così lo metti alla prova in tutto e per tutto.

Scegliere questo modello rispetto a tanti altri in commercio è semplice. Nonostante le sue dimensioni è un vero concentrato di tecnologia. Infatti registra le attività che effettui durante il giorno, ti mostra dati per il fitness come i minuti in zona attiva e il livello di recupero giornaliero. Ma non solo perché ti offre anche soluzioni per lo stress, per il sonno, la respirazione e per il cuore. Con la rilevazione continua del battito cardiaco e i promemoria per il movimento, la tua vita diventa più sana. All’interno del sistema ci sono +20 modalità di allenamento ma anche funzioni che tornano utili nel quotidiano come le sveglie e tante altre risorse da scoprire.

Non perdere questo sconto in corso su Amazon e compra subito il tuo Google Fitbit Inspire 3 a soli 69,90 euro invece di 99,95 euro. Scegli una delle tre colorazioni e aggiungilo al carrello.