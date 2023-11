Google Home diventa più versatile grazie all'AI

L’app di Google Home è utile per gestire la propria casa connessa, ma non offre molte opzioni per chi vuole personalizzare ogni dettaglio. Per questo motivo, il blog di Google Nest Community ha annunciato che “Google Home e Nest stanno introducendo nuovi aggiornamenti e miglioramenti” che renderanno più semplice e intuitiva la domotica. Tra le novità ci sono “più controlli nell’app Google Home e potenti strumenti di automazione” che si potranno usare sia dall’interfaccia web che dal cellulare.

L’app di Google Home diventerà più compatibile con diversi tipi di dispositivi connessi, che potranno essere gestiti in modo più semplice e completo. Si potranno controllare direttamente dall’app i sensori di qualità dell’aria, le lampadine connesse e anche i ventilatori, regolando la rotazione e la velocità. Inoltre, si potranno visualizzare altri dati dai sensori della casa, come la temperatura e l’umidità. Google Home punta anche sull’automazione, che permetterà di attivare funzioni avanzate e personalizzate in base alle proprie esigenze.

Un esempio di automazione? Se la telecamera connessa riconosce che è arrivato un pacco, scatena una serie di azioni e manda delle notifiche personalizzate ai membri della famiglia che sono stati informati. Questa funzione è ancora in fase di test e richiede di usare l’editor di script, ma permette di esplorare tutte le possibilità della casa connessa. Per fortuna, Google ha pensato anche a chi non vuole complicarsi la vita con la programmazione dei dispositivi.

Google Home: come creare script per la casa con l’intelligenza artificiale

Google sta sfruttando l’intelligenza artificiale per rendere più facile l’automazione della casa, permettendo di creare script con il linguaggio naturale. Invece di scrivere righe di codice, ora si può semplicemente parlare con l’editor e usare una funzione sperimentale chiamata “Aiutami a scrivere [uno script]”.

Google dice che si potrà chiedere all’intelligenza artificiale di “abbassare le tapparelle e accendere le luci al tramonto” e il modello linguistico produrrà “uno script di automazione che potrete modificare e applicare alla vostra casa, senza bisogno di conoscenze tecniche”. Questa funzione è già disponibile in Google Home per il Web.