Google include l'app Gemini in tre piani Workspace

L’azienda di Mountain View ha annunciato alcune interessanti novità per Google Workspace. Una di esse è l’integrazione dell’app Gemini in tre piani della suite di produttività. Non è più necessario acquistare l’add-on separato. Sono state inoltre introdotte nuove funzionalità di sicurezza. Gemini for Workspace ha infine ricevuto nuove certificazioni.

Gemini in Workspace senza add-on

Google ha innanzitutto pubblicato alcuni dati statistici. Gemini viene utilizzato per 105 minuti in media a settimana dagli abbonati a Workspace e il 75% di essi afferma che ha migliorato la qualità del lavoro. Finora, l’assistente era accessibile solo tramite add-on separato con i piani Business e Enterprise. A partire da oggi l’app standalone (gemini.google.com) è inclusa nei piani Business, Enterprise e Frontline di Google Workspace.

Il rollout avverrà in maniera graduale. Attraverso la console di amministrazione è possibile scegliere e controllare come Gemini gestisce i prompt e conserva le risposte generate. Google sottolinea che non userà dati aziendali, prompt e risposte per addestrare o migliorare i modelli.

Nelle prossime settimane, gli abbonati Business potranno accedere al nuovo Security Advisor, un tool che fornisce suggerimenti su come proteggere i dati dalle minacce informatiche. Permetterà anche di rilevare tentativi di accesso sospetti, l’eventuale condivisione di dati sensibili all’esterno e la mancata attivazione dell’autenticazione in due fattori per gli account.

Infine, Gemini for Workspace ha ricevuto tre nuove certificazioni relative a privacy e sicurezza: SOC 1/2/3, ISO 27001 e ISO 27701.