Google integra Gemini Pro in Android Studio

Google ha recentemente introdotto un aggiornamento significativo per l’assistente di codifica integrato in Android Studio, il suo toolkit per la creazione di applicazioni Android. Android Studio, un ambiente di sviluppo integrato (IDE), consente agli sviluppatori di scrivere il codice per nuove applicazioni, oltre a offrire altre funzionalità come un emulatore per testare il codice su telefoni Android virtuali.

Gemini in Android Studio: un assistente di codifica migliorato basato sull’AI

L’aggiornamento sostituisce Studio Bot, l’assistente di codifica con intelligenza artificiale introdotto lo scorso maggio, con Gemini in Android Studio. Questo nuovo assistente di codifica si basa su un modello di intelligenza artificiale più recente, Gemini Pro, progettato per bilanciare la qualità delle risposte con l’efficienza dell’hardware. Gemini Pro fa parte della serie Gemini, una nuova linea di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di punta introdotta da Google sei mesi dopo il debutto di PaLM 2.

Gemini in Android Studio è in grado di rispondere a domande generali su Android, come l’integrazione di un’applicazione con la funzione di localizzazione del sistema operativo, e a domande specifiche sul progetto, come la rimozione di record duplicati da un set di dati utilizzato da un’applicazione. Inoltre, il chatbot può gestire compiti più complessi, come la riscrittura di file di codice in un nuovo linguaggio di programmazione, la generazione di intere sezioni dell’interfaccia dell’app e la scrittura della documentazione per il codice appena creato.

Privacy e controllo dell’utente sulla condivisione del contesto

Gemini è disponibile solo dopo aver effettuato il login e averlo abilitato. Non è necessario inviare il contesto del codice per sfruttare la maggior parte delle funzioni, e l’utente può decidere se condividere un contesto aggiuntivo per ottenere risposte personalizzate. Per impostazione predefinita, le risposte di Gemini in Android Studio si basano esclusivamente sulla cronologia delle conversazioni.

Sebbene Gemini in Android Studio utilizzi attualmente Gemini 1.0 Pro, è possibile che un futuro aggiornamento introduca Gemini 1.5 Pro, un’iterazione più recente del modello con funzionalità di codifica migliorate. Gemini 1.5 Pro ha superato la versione 1.0 nell’87% dei benchmark valutati dagli ingegneri di Google e si è dimostrato più abile sia nel generare spiegazioni che nel suggerire miglioramenti durante i test interni.