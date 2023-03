Google Meet userà l'IA per notare le mani alzate in webcam

Grande giornata di annunci in casa Google nel contesto del BETT 2023, specialmente per quanto concerne la suite Google Workspace for Education. Nel corso del biennio 2023-2024 il servizio per docenti e studenti riceverà importanti novità per migliorare l’esperienza d’insegnamento e apprendimento tramite Google Meet e altri servizi del pacchetto offerto dalla Grande G. Analizziamo i dettagli salienti mostrati dagli sviluppatori.

Novità per Google Workspace e le scuole

Cominciamo da una novità che coinvolge l’intelligenza artificiale, trattandosi del trend del momento: nel corso dei prossimi mesi, tutti gli utenti Google Workspace for Education beneficeranno del rilevamento della mano alzata tramite la webcam. Alzandola fisicamente e mostrandola alla telecamera, difatti, dopo un attimo il programma attiverà automaticamente l’icona Mano alzata mostrandola su schermo ai partecipanti alla chiamata.

Altra novità interessante riguarda il supporto a sottotitoli in altre lingue per qualsiasi registrazione: entro fine 2023, Google Meet vedrà l’aggiunta di sottotitoli in inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo. O ancora, su Google Slide sarà possibile co-presentare (2+ persone) avanzando nelle slide con input da dispositivi diversi, o avviando la riproduzione di video complementari per una presentazione più fluida.

Infine, per gli utenti di Google Classroom con Teaching and Learning Upgrade e Education Plus:

Gli insegnanti potranno aggiungere domande ai video di YouTube in Classroom mentre il video viene riprodotto, chiedendo agli studenti di rispondere in diretta o di inviare feedback in tempo reale

Possibilità di ordinare voti e compiti per trimestri/semestri

I set degli esercizi proposti online dagli insegnanti potranno mostrare suggerimenti agli studenti su come svolgerli, che si tratti di compiti di matematica, storia o qualsiasi altra materia.

Queste ultime novità verranno implementate a partire dalle prossime settimane.