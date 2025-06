Google Meet: novità per la condivisione dello schermo

Su Google Meet è in fase di implementazione una nuova funzione che consente di mostrare nelle riunioni dei video provenienti direttamente da un feed di una fotocamera esterna.

Google Meet: nuove funzioni per la condivisione dello schermo

Andando maggiormente in dettaglio, la nuova funzione supporta video fino a 1080p a 30FPS e offre un modo più integrato per gestire determinati ingressi video rispetto ad alcune soluzioni alternative esistenti. Ad esempio, potrebbe rivelarsi meno complicato di una configurazione con OBS Studio in cui vengon organizzate le varie sorgenti video in scene, viene attivato l’output della telecamera virtuale e quindi si naviga tra le impostazioni di Google Meet per scegliere specificamente “OBS Virtual Camera” come input video prima ancora di poter iniziare a presentare quel feed personalizzato.

Oltre a ciò, Google ha introdotto diversi miglioramenti relativi all’esperienza generale di condivisione dello schermo in Google Meet. L’avvio di qualsiasi tipo di condivisione dello schermo è ora più veloce e anche la qualità video durante la condivisione dello schermo è stata affinata, con una migliore gestione di contenuti dinamici come il testo a scorrimento o i video incorporati. Per ridurre le interruzioni, se un secondo utente smette di condividere il proprio schermo, qualsiasi presentazione precedente riprenderà automaticamente.

Da tenere presente che il lancio di queste funzioni è già stato avviato per i domini Rapid Release. Gli utenti sui domini di rilascio programmato inizieranno a poterne fruire dall’11 giugno 2025. Google osserva che potrebbero essere necessari fino a 15 giorni perché queste funzionalità siano visibili a tutti gli utenti idonei. La maggior parte degli account Google Workspace, inclusi Business Standard e Plus, vari livelli Enterprise e Education e gli abbonati individuali di Workspace avranno accesso.