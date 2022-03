Google Messaggi non rispetta la privacy?

Secondo un ricercatore del Trinity College Dublin, le app Google Messaggi e Telefono per Android non rispetterebbero il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in quanto raccolgono e inviano dati ai server dell’azienda di Mountain View, senza chiedere il permesso agli utenti. Google ha dichiarato che i dati sono utilizzato unicamente per scopi diagnostici.

Google non rispetta la privacy?

Douglas Leith, docente di informatica presso il Trinity College Dublin, ha scoperto che le app Google Messaggi e Telefono inviano dati ai servizi Play Services Clearcut e Firebase Analytics. In dettaglio, Messaggi invia un hash del testo, consentendo il collegamento tra mittente e destinatario, mentre Telefono invia i numeri di telefono, oltre a durata e ora della chiamata.

Le due app, preinstallate su milioni di smartphone Android, non offrono la possibilità di disattivare la raccolta dei dati (opt-out). Inoltre non è presente nessuna informativa sulla privacy che chiarisce quali dati sono raccolti e quelli inviati ai suddetti servizi non possono essere scaricati tramite Google Takeout.

Google Messaggi genera un hash SHA256 dei messaggi e invia un valore a 128 bit ai servizi Clearcut e Firebase Analytics. Secondo Douglas Leith è possibile risalire al contenuto dei messaggi, sfruttando la potenza dei computer moderni. Google spiega che alcuni dati sono utilizzati per offrire funzionalità di sicurezza e prevenzione delle frodi, ma non chiarisce perché vengono raccolti i messaggi e i numeri di telefono.

Il ricercatore ha contattato Google per suggerire nove modifiche alle modalità di raccolta dei dati. Sei di esse sono state già implementate, ma non è ancora possibile disattivare completamente la raccolta. Un portavoce ha confermato che i dati servono per la diagnostica e la risoluzione dei problemi: