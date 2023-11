Google Messaggi: storico traguardo e sette novità

Il supporto per le immagini Ultra HDR non è l’unica novità di Google Messaggi. L’azienda di Mountain View ha annunciato sette funzionalità, che saranno presto disponibili per tutti (al momento solo nell’app beta), per festeggiare uno storico traguardo: oltre un miliardo di utenti che usano il protocollo RCS (Rich Communication Services).

Google Messaggi: sette novità

Per molti anni, Google ha sponsorizzato il protocollo RCS, evidenziando i numerosi vantaggi rispetto ai vecchi SMS e MMS. Gli utenti possono inviare foto e video in alta risoluzione, sfruttare le chat di gruppo e avviare conversazioni protette dalla crittografia end-to-end, come avviene con WhatsApp e altri servizi di messaggistica.

Novembre 2023 è un mese storico per due motivi. Google Messaggi ha superato un miliardo di utenti con il protocollo attivo (Chat RCS nelle impostazioni). Inoltre, come evidenziato dalla stessa azienda di Mountain View, Apple ha finalmente deciso di supportare RCS (ma senza cambiare il colore delle bolle).

Per l’occasione sono state annunciate sette novità. La prima, chiamata Photomoji, permette di trasformare qualsiasi foto in una reazione, sfruttando l’intelligenza artificiale on-device.

Voice Moods consente invece di aggiungere un sfondo e nove effetti visuali ai messaggi vocali.

Con Screen Effects è possibile “dare vita” ai messaggi, mostrando sullo schermo animazioni associate al testo.

Custom Bubbles permette invece di scegliere il colore delle bolle dei messaggi, ad esempio per distinguere le conversazioni.

Reaction Effects consente di mostrare animazioni associate alla reazione scelta. Gli effetti sono disponibili per le 10 emoji più popolari.

Animated Emoji sono emoji animate che esprimono meglio un sentimento o un’emozione, come si vede nella GIF.

Infine, gli utenti possono aggiungere nome e immagine al numero di telefono con Profiles. La funzionalità è utile per identificare facilmente il mittente, soprattutto nelle chat di gruppo.