Google One VPN non sarà più disponibile: ecco quando

In uno degli ultimi annunci, l’azienda di Mountain View ha confermato che Google One VPN, il servizio proprietario incluso nell’abbonamento a One, sarà presto chiuso e non più disponibile. La data in ciò avverrà, è stata svelata tramite la pagina di supporto dedicata alla VPN, che nello specifico, a partire dal 20 giugno 2024 smetterà di funzionare.

Google One VPN: lo stop al servizio a partire dal 20 giugno

Google One VPN era stata lanciata nell’ottobre 2020, insieme alla suite online della casa destinata per lo più ai professionisti. Tra i vantaggi del servizio erano inclusi una crittografia AES a 256-bit, piuttosto diffusa tra i servizi concorrenti attuali, facilità di configurazione, compatibilità con i principali ecosistemi, oltre ovviamente a un ampio spazio cloud fino a 2TB. La VPN, tuttavia, pare non aver riscosso molto successo tra l’utenza, motivo per cui la casa di Mountain View, come anche deciso per altri prodotti e progetti non riusciti, ha deciso di chiudere il servizio.

La pagina di supporto fornisce anche istruzioni su come disinstallare Google One VPN dai computer macOS e Windows, oltre che su come eliminare il profilo VPN dai dispositivi mobili. La chiusura, però, riguarda soltanto il servizio presente su Google One, mentre al contrario, la VPN continuerà a funzionare per gli utenti di Google Fi, l’operatore mobile proprietario dell’azienda. Lo stesso vale per la VPN integrata negli smartphone prodotti dalla casa, come Pixel 8, 8 Pro, ma anche Pixel 7 e 7 Pro, dove verrà sostituita con quella degli smartphone più recenti.

Lo stop definitivo a Google One VPN consentirà al team di sviluppo di concentrare il lavoro sul resto delle funzionalità offerte dalla suite, migliorandole ulteriormente.