Il sito Google per le aziende alle PMI italiane

Al debutto oggi Google per le aziende, un sito che il gruppo di Mountain View dedica alle PMI italiane raccogliendo quanto offerto per guidarle passo dopo passo nel portare la propria attività online, valorizzandola grazie agli strumenti offerti dal digitale. È raggiungibile tramite il link a fondo articolo.

Online il portale Google per le aziende

Un’iniziativa messa in campo tenendo conto di due fattori: il primo è quello legato al momento storico attuale caratterizzato dalla crisi economica e sanitaria che impone un rinnovamento dei business, il secondo considera invece che un numero significativo di piccole e medie imprese del territorio ancora non possiede un sito Web. Questo sarebbe di fondamentale importanza per presentare la propria attività, raggiungere e acquisire nuovi clienti oltre che fidelizzare e mantenere quelli già esistenti.

Le ricerche degli utenti per negozi, strutture o aziende nelle loro vicinanze sono in forte aumento, addirittura del 300% nei mesi scorsi (fonte Google Trends) in cui gli spostamenti sono stati forzatamente ridotti. Si tratta dunque di un’opportunità da cogliere.

Il sito permette di consultare e scaricare una guida personalizzata che in pochi e semplici step consente di andare online oltre a risorse utili per affrontare le principali sfide dettate da questo momento di difficoltà.

Un progetto, quello di bigG, che si inserisce a pieno titolo nel piano Italia in Digitale annunciato all’inizio dell’estate che prevede un investimento da 900 milioni di euro per supportare e spingere la ripresa del paese attraverso progetti di formazione, strumenti e partnership mirate di cui beneficeranno sia le aziende sia le persone in cerca di opportunità professionali.