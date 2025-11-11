 Google Pixel 10 è l'AI phone che batte tutti per prezzo: affare Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Pixel 10 è l'AI phone che batte tutti per prezzo: affare Amazon

Prezzo allo sbaraglio per il Google Pixel 10 che con potenza e intelligenza artificiale ti lascia a bocca aperta.
Google Pixel 10 è l'AI phone che batte tutti per prezzo: affare Amazon
Tecnologia
Prezzo allo sbaraglio per il Google Pixel 10 che con potenza e intelligenza artificiale ti lascia a bocca aperta.

Google Pixel 10 torna con una promozione imbattibile su Amazon. Lo smartphone Top di gamma del colosso del web è disponibile in due colorazioni diverse e con un’occasione di risparmio che fa la differenza. Potente, veloce e dotato di intelligenza artificiale così da utilizzare Gemini in mille situazioni diverse. Per farlo tuodevi acquistarlo a soli 684,99 euro (634,99 euro se hai Prime Student) invece che a 999 euro. E con 256GB di spazio di archiviazione, i dubbi sono ben pochi.

Compralo su Amazon

Strepitoso sia nel design che nel potenziale, Google Pixel 10 ammalia chiunque lo scelga. Se sei in questa categoria, hai tra le mani uno smartphone che è veloce, ideale per il quotidiano e con caratteristiche che lo fanno spiccare. Non solo tanta autonomia ma anche uno schermo pazzesco, fotocamera completa e un sistema ottimizzato all’ennesima potenza. Sceglilo nella colorazione che preferisci e scopri come l’AI, se utilizzata bene, rende la tua quotidianità una passeggiata. La versione in questione ha 256GB di spazio di archiviazione per non dover temere alcuna congestione.

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3

Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 256GB

684,99999,00€-31%
Vedi l’offerta

Con display Actua da 6,3 pollici, la visione è magistrale. Risoluzione di alta qualità, scorrevolezza senza precedenti e colori vividi e realistici. In questo modo navighi tra le app, ti godi contenuti in streaming e non rinunci ai tuoi titoli gaming preferiti. Immortala ogni ricordo con il comparto fotografico triplo che vanta l’obiettivo principale da 48MP e uno zoom 20X per non limitarti ai soli soggetti più vicini. I video? Li registri in 4K per un effetto cinematografico senza precedenti. Il bello è che tutto questo va avanti all’infinito grazie alla batteria integrata che ti offre ben 24 ore autonomia e ricarica wireless con PixelSnap.

Non ci sono dubbi sulla potenza di Google Pixel 10 e ora anche sul suo prezzo. Collegati su Amazon, approfitta dello sconto per portalo a casa a soli 684,99 euro invece che a 999 euro.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Computer e AntiVirus a prezzi STRACCIATI su eBay con il nuovo coupon

Computer e AntiVirus a prezzi STRACCIATI su eBay con il nuovo coupon
Cuffie Wireless Bluetooth 5.3, prezzo ridicolo su Amazon per 65h di audio

Cuffie Wireless Bluetooth 5.3, prezzo ridicolo su Amazon per 65h di audio
CMF Buds 2a con bassi profondi e ANC per audio supremo a soli 27€

CMF Buds 2a con bassi profondi e ANC per audio supremo a soli 27€
Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple

Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple
Computer e AntiVirus a prezzi STRACCIATI su eBay con il nuovo coupon

Computer e AntiVirus a prezzi STRACCIATI su eBay con il nuovo coupon
Cuffie Wireless Bluetooth 5.3, prezzo ridicolo su Amazon per 65h di audio

Cuffie Wireless Bluetooth 5.3, prezzo ridicolo su Amazon per 65h di audio
CMF Buds 2a con bassi profondi e ANC per audio supremo a soli 27€

CMF Buds 2a con bassi profondi e ANC per audio supremo a soli 27€
Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple

Una tasca da 250 euro: iPhone Pocket è l'ultima trovata di Apple
Paola Carioti
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti