Google Pixel 10 è l'AI phone che batte tutti per prezzo: affare Amazon

Google Pixel 10 torna con una promozione imbattibile su Amazon. Lo smartphone Top di gamma del colosso del web è disponibile in due colorazioni diverse e con un’occasione di risparmio che fa la differenza. Potente, veloce e dotato di intelligenza artificiale così da utilizzare Gemini in mille situazioni diverse. Per farlo tuodevi acquistarlo a soli 684,99 euro (634,99 euro se hai Prime Student) invece che a 999 euro. E con 256GB di spazio di archiviazione, i dubbi sono ben pochi.

Strepitoso sia nel design che nel potenziale, Google Pixel 10 ammalia chiunque lo scelga. Se sei in questa categoria, hai tra le mani uno smartphone che è veloce, ideale per il quotidiano e con caratteristiche che lo fanno spiccare. Non solo tanta autonomia ma anche uno schermo pazzesco, fotocamera completa e un sistema ottimizzato all’ennesima potenza. Sceglilo nella colorazione che preferisci e scopri come l’AI, se utilizzata bene, rende la tua quotidianità una passeggiata. La versione in questione ha 256GB di spazio di archiviazione per non dover temere alcuna congestione.

Con display Actua da 6,3 pollici, la visione è magistrale. Risoluzione di alta qualità, scorrevolezza senza precedenti e colori vividi e realistici. In questo modo navighi tra le app, ti godi contenuti in streaming e non rinunci ai tuoi titoli gaming preferiti. Immortala ogni ricordo con il comparto fotografico triplo che vanta l’obiettivo principale da 48MP e uno zoom 20X per non limitarti ai soli soggetti più vicini. I video? Li registri in 4K per un effetto cinematografico senza precedenti. Il bello è che tutto questo va avanti all’infinito grazie alla batteria integrata che ti offre ben 24 ore autonomia e ricarica wireless con PixelSnap.

Non ci sono dubbi sulla potenza di Google Pixel 10 e ora anche sul suo prezzo. Collegati su Amazon, approfitta dello sconto per portalo a casa a soli 684,99 euro invece che a 999 euro.