Google Pixel 8 a 100€ in MENO su Amazon!

Se dovessimo pensare a uno dei migliori smartphone Android sul mercato, sicuramente Google Pixel 8 sarebbe sul podio. Lo smartphone della “Grande G” ha numerose caratteristiche esclusive. In questo momento, tra l’altro, è in sconto di 100€, arrivando a costare così solo 699,00€!

Google Pixel 8: tutte le caratteristiche

Il potente chip Google Tensor G3 è un autentico capolavoro di intelligenza artificiale che eleva l’esperienza fotografica e video a livelli stratosferici, ampliando continuamente le tue possibilità. Grazie a Tensor G3, Pixel 8 non solo brilla per la sua velocità e efficienza, ma garantisce anche un’esperienza mobile senza soluzione di continuità e priva di intoppi.

L’esperienza visiva è straordinaria grazie al display OLED da 6,2 pollici che cattura l’attenzione con la sua nitidezza e vivacità. Operando a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il display offre uno scorrimento incredibilmente fluido e naturale, arricchendo i colori per renderli vibranti e realistici, mentre i dettagli emergono nitidi e precisi.

La batteria è però la vera protagonista, garantendo una durata eccezionale di oltre 24 ore con una singola carica. Con l’opzione di attivare il risparmio energetico estremo, questa durata può persino estendersi fino a 72 ore. La funzionalità di ricarica rapida da 30 W assicura, inoltre, che il tuo si ricarichi in un baleno.

Infine, la fotocamera pone ai vertici del mercato, sfruttando l’intelligenza artificiale di Google per catturare immagini e video straordinari, persino in condizioni di scarsa illuminazione. La caratteristica Scatto migliore di Pixel unisce foto simili in un’unica immagine perfetta, superando le sfide come occhi chiusi o sguardi altrove.

Se sei alla ricerca dello smartphone Android perfetto, quindi, non lasciarti sfuggire quest’offerta. Fai tuo Google Pixel 8 per soli 699,00€!

